«Sherp сприймають як армійську машину в більшості країн». Володимир Школьник – про всюдиходи, офіси й штучний інтелект

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07:00 хвилин
Володимир Школьник, автовиробник і рантьє, став гостем «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine. Як створювали Sherp, чому він передав офісний бізнес доньці і що важливіше за гроші?
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