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«Sherp сприймають як армійську машину в більшості країн». Володимир Школьник – про всюдиходи, офіси й штучний інтелект

Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Володимир Школьник /Олександр Чекменьов, для Forbes Ukraine

Улюблений бізнес Володимира Школьника – виробництво всюдиходів Sherp Фото Олександр Чекменьов, для Forbes Ukraine

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Володимир Школьник, автовиробник і рантьє, став гостем «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine. Як створювали Sherp, чому він передав офісний бізнес доньці і що важливіше за гроші?

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