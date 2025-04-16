«Sherp воспринимают как армейскую машину в большинстве стран». Владимир Школьник – о вездеходах, офисах и искусственном интеллекте

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Владимир Школьник, автопроизводитель и рантье, стал гостем «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine. Как создавали Sherp, почему он передал офисный бизнес дочери и что важнее денег?
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