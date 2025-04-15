Трамп допомагає євро бити рекорди. Що це значить для України? Чи став євро популярнішим за долар? Які товари можуть подорожчати? Розбір Forbes Ukraine

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З початку квітня гривня до євро просіла з 44,83 до 47,03 грн/€. Причина – торгові війни Дональда Трампа, які знижують довіру до долара і тим самим підвищують популярність євро у світі. Чи готові українці більше інвестувати у євро та як зміцнення валюти ЄС може вплинути на українську економіку?
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