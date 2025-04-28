Ціна старих обіцянок. Україна запропонувала кредиторам майже $1 млрд за реструктуризацію ВВП-варантів, але ті відмовилися. Чи чекати на дефолт?

З 12 до 23 квітня представники українського Міністерства фінансів намагалися домовитися з власниками українських боргових паперів – ВВП-варантів, виплати за якими привʼязані до зростання економіки. Вже до 31 травня Україна має заплатити за ними $542 млн, а потенційно в наступні роки – мільярди доларів. Як Україна намагається позбавитися ярма старих боргів і що буде, якщо домовитися не вийде. Розбір Forbes Ukraine