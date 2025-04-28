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Ціна старих обіцянок. Україна запропонувала кредиторам майже $1 млрд за реструктуризацію ВВП-варантів, але ті відмовилися. Чи чекати на дефолт?

Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes
Олександр Мануілов
Олександр Мануілов
Forbes

4 хв читання

Ціна старих обіцянок. Україна запропонувала кредиторам майже $1 млрд за реструктуризацію ВВП-варантів, але ті відмовилися. Чи чекати на дефолт? /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Решетнік

З 12 до 23 квітня представники українського Міністерства фінансів намагалися домовитися з власниками українських боргових паперів – ВВП-варантів, виплати за якими привʼязані до зростання економіки. Вже до 31 травня Україна має заплатити за ними $542 млн, а потенційно в наступні роки – мільярди доларів. Як Україна намагається позбавитися ярма старих боргів і що буде, якщо домовитися не вийде. Розбір Forbes Ukraine

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