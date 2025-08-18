Прослухати матеріал
Goro Development Віталія Антонова та Василя Даниляка менш як за пів року продала половину номерів у першому готелі курорту Goro Mountain Resort. Це один із близько 40 апарт-готелів, які будують в Україні зараз. Хто інвестує сотні тисяч доларів у майбутні готельні номери і скільки можна на цьому заробити?
«Це відповідає нашим очікуванням, але динаміка була б вищою, якби не повномасштабна війна», – говорить СЕО Goro Development Володимир Гаразд про перші результати залучення інвесторів у Goro Mountain Resort.
За пʼять місяців від початку продажів Goro Development продала понад 100 номерів зі 197 у майбутньому готелі в Славському. В компанії очікують, що продадуть всі 400+ номерів у трьох перших готелях курорту ще до завершення будівництва. Відкриють готелі одночасно в 2028-му.
