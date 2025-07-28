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Гроші турбулентності. Другий інвестиційний гід Forbes Ukraine за час великої війни. На чому можна заробити у найближчі 12 місяців та чи справдилися минулорічні прогнози?

Сергій Шевчук /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Сергій Шевчук
Forbes
Анна Родічкіна /з особистого архіву
Анна Родічкіна
Контриб’юторка Forbes
Дарія Дзисюк
Дарія Дзисюк
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

15 хв читання

Перед вами — другий інвестиційний гід Forbes Ukraine, який ми робимо під час повномасштабної війни. /колаж Анастасія Савеленко

Перед вами — другий інвестиційний гід Forbes Ukraine, який ми робимо під час повномасштабної війни. Фото колаж Анастасія Савеленко

Перед вами — другий інвестиційний гід Forbes Ukraine, серед тих, що ми зробили під час повномасштабної війни. Скільки можна заробити на ОВДП, землі чи акціях світових компаній? Та чи виправдалися наші минулорічні прогнози? Forbes Ukraine із допомогою інвесткомпанії Capital Times презентує прогноз дохідності найбільш доступних українському інвесторові активів в Україні та за кордоном. Що треба знати про інвестування у них?

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Минулоріч Forbes Ukraine вперше за час повномасштабної війни опублікував інвестиційний гід. Нетривіальне завдання як для воєнного часу, перемноженого на геополітичний шторм.

Більшість прогнозів дохідності за різними інвестінструментами в Україні та за кордоном реалізувалися (для Forbes їх зробила компанія Capital Times). Єдиний помітний аутлаєр — золото. Вклавшись у нього рік тому, ви б могли заробити 38,9% річних, що у 6,5 раза більше, ніж прогнозовані нами 6%.

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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