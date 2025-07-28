Перед вами — другий інвестиційний гід Forbes Ukraine, серед тих, що ми зробили під час повномасштабної війни. Скільки можна заробити на ОВДП, землі чи акціях світових компаній? Та чи виправдалися наші минулорічні прогнози? Forbes Ukraine із допомогою інвесткомпанії Capital Times презентує прогноз дохідності найбільш доступних українському інвесторові активів в Україні та за кордоном. Що треба знати про інвестування у них?

Минулоріч Forbes Ukraine вперше за час повномасштабної війни опублікував інвестиційний гід. Нетривіальне завдання як для воєнного часу, перемноженого на геополітичний шторм.

Більшість прогнозів дохідності за різними інвестінструментами в Україні та за кордоном реалізувалися (для Forbes їх зробила компанія Capital Times). Єдиний помітний аутлаєр — золото. Вклавшись у нього рік тому, ви б могли заробити 38,9% річних, що у 6,5 раза більше, ніж прогнозовані нами 6%.