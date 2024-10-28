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«Взимку 2026 року можна буде кататися». ОККО Group будує курорт Goro в Славському за $1,5 млрд. CEO Василь Даниляк – про землю, гроші і дороги для курорту та інші великі інвестиції. Інтерв’ю

Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes
Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

13 хв читання

Рендер курорт ОККО, Goro Mountain Resort /пресслужба ОККО

Інвестори в курорт очікують перших лижників у сезоні 2026–2027 року Фото пресслужба ОККО

Через вісім років після анонсу ОККО Group починає будувати курорт поблизу Славського. Чому виникла така тривала затримка і коли можна буде кататися на новому Goro? Велике інтерв’ю СЕО групи Василя Даниляка для Forbes Ukraine

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ОККО Group Віталія Антонова завершила 2023 рік із виторгом $2,303 млрд, EBITDA – $231 млн. Понад 90% забезпечила робота 409 заправок. Серед найбільших проблем групи СЕО Василь Даниляк, 50, називає падіння споживання. «8 млн людей виїхали, ми це дуже відчуваємо», – каже він. Будувати нові АЗС на падаючому ринку немає сенсу: на більшій дистанції це буде програшно й збитково, вважає він.

Даниляк шукає нові сфери для розвитку Групи. У її портфелі вже є агробізнес, нерухомість та енергетика. Тепер настала черга великого туристичного проєкту, який має стати конкурентом «Буковеля». ОККО Group інвестує $500 млн у курорт Goro Mountain Resort, ще $1 млрд планує залучити. Перших лижників очікують взимку 2026–2027 року, усі 75 км трас планують побудувати до 2039 року.

СЕО ОККО Group Василь Даниляк у великому інтерв’ю Forbes Ukraine розповів, що робить у Славській громаді його брат Олег, для чого новому мегакурорту «інвестняня» від Мінекономіки та куди ще, окрім заправок і туризму, группа інвестуватиме найближчими роками.

Інтерв’ю скорочено й відредаговано для зрозумілості.

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