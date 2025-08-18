Goro Development Виталия Антонова и Василия Даниляка менее чем за полгода продала половину номеров в первой гостинице курорта Goro Mountain Resort. Это один из около 40 апарт-отелей, которые строят в Украине сейчас. Кто инвестирует сотни тысяч долларов в гостиничные номера и сколько можно на этом заработать?

«Это соответствует нашим ожиданиям, но динамика была бы выше, если бы не полномасштабная война», – говорит СЕО Goro Development Владимир Гаразд о первых результатах привлечения инвесторов в Goro Mountain Resort.

За пять месяцев с начала продаж Goro Development продала более 100 номеров из 197 в будущем отеле в Славском. В компании ожидают, что продадут все 400+ номеров в трех первых отелях курорта еще до завершения строительства. Откроют гостиницы одновременно в 2028-м.