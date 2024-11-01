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«Вступ до ЄС у 2030 році – реалістичний, але оптимістичний сценарій». Єврокомісія оцінила прогрес України у реформах. Що це означає? Пояснює заступник голови урядового Офісу євроінтеграції

Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

5 хв читання

Звіт Єврокомісії, євроінтеграція, вступ до ЄС /Getty Images

Що означає звіт Єврокомісії про прогрес України Фото Getty Images

Єврокомісія представила звіт про прогрес Україна на шляху до євроінтеграції, а також нові рекомендації щодо реформ, які уряд має виконати для вступу в Європейський Союз. Де Україна змогла досягти успіху, а у яких напрямах потрібно працювати інтенсивніше? Бліц-інтервʼю із заступником голови урядового Офісу євроінтеграції Іваном Нагорняком

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30 жовтня Єврокомісія представила новий звіт в межах Пакету розширення Європейського Союзу. Він містить оцінки про прогрес країн-кандидатів, зокрема й України.

«Два головні сигнали цього звіту – країна рухається в правильному напрямі, але має пришвидшитися у секторальних реформах», – пояснює Нагорняк з урядового Офісу євроінтеграції. 

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