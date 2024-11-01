«Вступ до ЄС у 2030 році – реалістичний, але оптимістичний сценарій». Єврокомісія оцінила прогрес України у реформах. Що це означає? Пояснює заступник голови урядового Офісу євроінтеграції

Єврокомісія представила звіт про прогрес Україна на шляху до євроінтеграції, а також нові рекомендації щодо реформ, які уряд має виконати для вступу в Європейський Союз. Де Україна змогла досягти успіху, а у яких напрямах потрібно працювати інтенсивніше? Бліц-інтервʼю із заступником голови урядового Офісу євроінтеграції Іваном Нагорняком