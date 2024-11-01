«Вступление в ЕС в 2030 году – реалистичный, но оптимистичный сценарий». Еврокомиссия оценила прогресс Украины в реформах. Что это значит? Объясняет руководитель евроинтеграционного направления EasyBusiness

Еврокомиссия представила отчет о прогрессе Украины на пути к евроинтеграции, а также новые рекомендации по реформам, которые правительство должно выполнить для вступления в Европейский Союз. Где Украина смогла добиться успеха, а по каким направлениям нужно работать интенсивнее? Блиц-интервью с руководителем евроинтеграционного направления EasyBusiness Иваном Нагорняком.
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30 октября Еврокомиссия представила новый отчет в рамках Пакета по расширению Европейского Союза. Он содержит оценки прогресса стран-кандидатов, в том числе и Украины.
«Два главных сигнала этого отчета – страна движется в правильном направлении, но должна ускориться в секторальных реформах», – объясняет руководитель евроинтеграционного направления EasyBusiness Иван Нагорняк.
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