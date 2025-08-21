Прослухати матеріал
Український фінтех-стартап Fintech Farm, який розробляє диджитал-банки «під ключ», запустив уже пʼятий для себе ринок, в Узбекистані. Що на український фінтех-стартап чекає в країні Центральної Азії з понад 37 млн населення?
Fintech Farm (FF) Дмитра Дубілета та партнерів 20 серпня оголосила про запуск свого пʼятого необанку – Tezbank в Узбекистані. Партнером виступає місцевий Hamkornbank.
Це вже другий новий ринок для компанії українців, яка розробляє цифрові банки у різних країнах за рік. У квітні в Індії почав працювати Roarbank. Старт операцій у цій країні команда планувала ще з кінця 2023 року.
