Украинский финтех-стартап Fintech Farm, разрабатывающий диджитал-банки «под ключ», запустил уже пятый для себя рынок в Узбекистане. Что украинский финтех-стартап ждет в стране Центральной Азии с более чем 37 млн населения?
Fintech Farm (FF) Дмитрия Дубилета и партнеров 20 августа объявила о запуске своего пятого необанка – Tezbank в Узбекистане. Партнером выступает местный Hamkornbank.
Это уже второй новый рынок для компании украинцев, разрабатывающей цифровые банки в различных странах за год. В апреле в Индии начал работу Roarbank. Старт сделок в этой стране команда планировала еще с конца 2023 года.
