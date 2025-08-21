Forbes Digital підписка
Не «голубой океан», но очень привлекателен. Fintech Farm Дубилета запустил необанк в Узбекистане. Куда далее разработчик планирует двигаться

Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

5 хв читання

Fintech Farm, необанк, Узбекистані /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Fintech Farm запустил необанк в Узбекистане Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Украинский финтех-стартап Fintech Farm, разрабатывающий диджитал-банки «под ключ», запустил уже пятый для себя рынок в Узбекистане. Что украинский финтех-стартап ждет в стране Центральной Азии с более чем 37 млн ​​населения?

Fintech Farm (FF) Дмитрия Дубилета и партнеров 20 августа объявила о запуске своего пятого необанка – Tezbank в Узбекистане. Партнером выступает местный Hamkornbank.

Это уже второй новый рынок для компании украинцев, разрабатывающей цифровые банки в различных странах за год. В апреле в Индии начал работу Roarbank. Старт сделок в этой стране команда планировала еще с конца 2023 года.

