Fintech Farm Дмитра Дубілета запустив необанк в Узбекистані

Стартап з українським корінням Fintech Farm , який позиціонує себе як серійний виробник необанків, вийшов на ринок Узбекистану з проєктом Tezbank, йдеться у пресрелізі. Tezbank працює за базі узбецького банку Hamkornbank.

Деталі

Tezbank пропонує безкоштовну картку з кредитним лімітом до 50 000 000 UZS (близько $4000 за поточним курсом). Пільговий період карти — до 62 днів. Також є можливість підключити 10% кешбеку від покупок.

Перекази через номер телефону або картку, поповнення мобільного або картки через термінали, оплату держпослуг та штрафів, комунальних рахунків – без комісій. Також Тezbank пропонує відомі на українському ринку послуги – «Shake to pay» або «Потряси для оплати», розділення рахунків у закладах, аналіз витрат у застосунку тощо.

Випуск, доставка та обслуговування картки Tezbank – безкоштовне. Замовити можна через сайт.

Контекст

Tezbank – пʼятий необанк Fintech Farm після Leobank у Азербайджані, Liobank у Вʼєтнамі, та Simbank у Киргизстані та Roarbank у Індії. Останній ринок компанія відкрила у травні.

Ще один необанк Fintech Farm у Нігерії довелося закрити у 2023-му.

У травні 2024-го Forbes Ukraine писав про плани розширення Fintech Farm до Киргизстану, Індії та, ймовірно, Марокко. Тоді фінтех оголосив про розширення раунду інвестицій на суму $32 млн, а лід-інвестором став Bank of Georgia, акції якого котуються на Лондонській фондовій біржі.

Залучення минулого року підвищило оцінку Fintech Farm до понад $100 млн, станом на початок 2024-го. Нещодавно Fintech Farm відкрила 40 нових вакансій, зокрема для спеціалістів з України.

Fintech Farm заснували у 2020-му екстопменеджер ПриватБанку та співзасновник monobank Дмитро Дубілет, колишній очільник напряму M&A у fintech-секторі у лондонському KPMG Микола Безкровний та екскерівник Центру електронного бізнесу Привату Олександр Вітязь.