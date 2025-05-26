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Заблоковані мільярди. Держава затримала відшкодування ПДВ бізнесу на понад 30 млрд грн з початку року. Чи можна розв'язати проблему під час війни

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Павло Калашник
Павло Калашник
Forbes

5 хв читання

Відшкодування ПДВ, Податкова /Shutterstock

Бізнес знову скаржиться на затримки з відшкодуванням ПДВ. Чи є вихід Фото Shutterstock

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Податкова продовжує нарощувати заборгованість із невідшкодованого ПДВ перед підприємцями. У відомстві пояснюють це зростанням кількості охочих отримати компенсацію. Бізнес і народні депутати нарікають на недостатньо прозорі правила гри. Чи є вихід із ситуації?

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