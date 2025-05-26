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Податкова продовжує нарощувати заборгованість із невідшкодованого ПДВ перед підприємцями. У відомстві пояснюють це зростанням кількості охочих отримати компенсацію. Бізнес і народні депутати нарікають на недостатньо прозорі правила гри. Чи є вихід із ситуації?
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