Податкова продовжує нарощувати заборгованість із невідшкодованого ПДВ перед підприємцями. У відомстві пояснюють це зростанням кількості охочих отримати компенсацію. Бізнес і народні депутати нарікають на недостатньо прозорі правила гри. Чи є вихід із ситуації?