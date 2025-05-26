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Налоговая продолжает наращивать задолженность по невозмещенному НДС перед предпринимателями. В ведомстве объясняют это ростом количества желающих получить компенсацию. Бизнес и народные депутаты жалуются на недостаточно прозрачные правила игры. Есть ли выход из ситуации?
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