Налоговая продолжает наращивать задолженность по невозмещенному НДС перед предпринимателями. В ведомстве объясняют это ростом количества желающих получить компенсацию. Бизнес и народные депутаты жалуются на недостаточно прозрачные правила игры. Есть ли выход из ситуации?