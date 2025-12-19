Підписка від 49 грн
  • UA
Безкоштовний кредит замість репарацій. Україна отримає €90 млрд від Євросоюзу, але не під гарантію росактивів. Як ухвалювали складне рішення

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

4 хв читання

Саміт Європейської ради, репараційний кредит, Зеленський у Брюсселі /Getty Images

Президент України Володимир Зеленський та президент Євроради Антоніу Кошта під час саміту Євроради 18 грудня Фото Getty Images

Лідери ЄС погодили Україні безвідсотковий кредит обсягом €90 млрд за рахунок коштів бюджету Євросоюзу. Чому не вдалося домовитись про репараційний кредит на основі заблокованих активів РФ? Які параметри погодженої позики? Коли Україна отримає гроші? Forbes Ukraine дізнався деталі безпосередньо під час саміту Європейської ради.

Після кількох тижнів напружених перемовин, очільники Європейської ради та Єврокомісії Антоніо Кошта й Урсула фон дер Ляєн у ніч на 19 грудня оголосили про надання €90 млрд Україні упродовж 2026-2027 років. Кошти нададуть на базі запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених резервами бюджету Євросоюзу. 

Попри супротив Бельгії та ще шести країн, напередодні засідання Євроради, де мало вирішитись питання фінансування України, троє топпосадовців ЄС, які спілкувались з Forbes Ukraine на умовах анонімності, мали оптимістичні очікування стосовно репараційного кредиту. Але під час фінальних перемовин ініціатива зазнала поразки.

