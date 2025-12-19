Лідери ЄС погодили Україні безвідсотковий кредит обсягом €90 млрд за рахунок коштів бюджету Євросоюзу. Чому не вдалося домовитись про репараційний кредит на основі заблокованих активів РФ? Які параметри погодженої позики? Коли Україна отримає гроші? Forbes Ukraine дізнався деталі безпосередньо під час саміту Європейської ради.

Після кількох тижнів напружених перемовин, очільники Європейської ради та Єврокомісії Антоніо Кошта й Урсула фон дер Ляєн у ніч на 19 грудня оголосили про надання €90 млрд Україні упродовж 2026-2027 років. Кошти нададуть на базі запозичень ЄС на ринках капіталу, підкріплених резервами бюджету Євросоюзу.

Попри супротив Бельгії та ще шести країн, напередодні засідання Євроради, де мало вирішитись питання фінансування України, троє топпосадовців ЄС, які спілкувались з Forbes Ukraine на умовах анонімності, мали оптимістичні очікування стосовно репараційного кредиту. Але під час фінальних перемовин ініціатива зазнала поразки.