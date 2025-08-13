Загальний тираж випущених у січні–червні 2025 року книг сягнув понад 14,7 млн примірників, за даними Книжкової палати України. Це на 37% більше, ніж у першому півріччі 2024-го. Про це свідчать дані Українського інституту книги.
Деталі
- Сумарний випуск книг за підсумками першого півріччя 2025-го зріс майже на 4 млн примірників – з 10 777 000 екземплярів до 14 730 000.
- Зростання відбулося й за назвами. Якщо у січні–червні 2024 року в Україні видали 5 714 тайтлів, то за аналогічний період 2025-го їхня кількість зросла на 25% до 7 131.
- Сектор образотворчих книг, насамперед дитячих книжок-картинок, зростав повільніше, порівняно з іншими виданнями. «Це відповідає відгукам профільних видавців», – йдеться у звіті УІК.
- У перші пів року 2025-го зросла частка видань українською мовою: з 87,5% до 89,7% за назвами та з 93,1% до 95,4% за тиражами.
Контекст
У 2024 році обсяг книжкового ринку України зріс з 6 млрд грн до 8 млрд грн або зі $170 млн до $200 млн. Такі результати представив Український інститут книги у червні 2025-го. Кількість видавців на ринку залишилася незмінною, порівняно з 2023-м – 350 компаній.
«Галузь зростає, але залишається малою в масштабах країни», – йшлося у звіті УІК. За даними організації, випуск книг зростає – за тиражами і кількістю назв –, однак досі не вийшов на рівень 2021 року. Водночас, у 2024-му вперше за чотири роки зросли середні тиражі – з 2212 примірників до 2346.
