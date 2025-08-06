За пів року роботи онлайн-книгарня MegogoBooks продала понад 100 000 книг, залучила 200 видавців і готується до запуску доставки в США. Про це розповіла директорка з контенту Катерина Котвіцька в інтервʼю AIN.
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Деталі
- З моменту запуску в грудні 2024 року MegogoBooks розширила асортимент із 10 000 книг від 100 видавництв до майже 17 000 найменувань від понад 200 видавців, що становить більшість активних гравців українського ринку.
- Найуспішнішим місяцем став червень, тоді як березень і квітень були менш активними. За словами Котвіцької, середній чек перевищив прогнозовані 350 грн, хоча більша частина доходу йде видавцям.
- Компанія працює з «Новою поштою», забезпечуючи доставку по Україні в середньому менш ніж за добу, а в окремих випадках – за три години.
- З травня книгарня запустила доставку до 15 країн Європи, зокрема безкоштовну до Польщі, і планує вихід на ринок США, де сприятливі митні правила для книг відкривають перспективи для B2C та B2B продажів, пояснила Котвіцька.
Контекст
У грудні минулого року медіасервіс Megogo запустив онлайн-книгарню MegogoBooks. Megogo – серйозний конкурент багатьом гравцям ринку, вважає директор мережі книгарень «Книголенд» Ігор Зарудко. Найбільші онлайн-продавці книжок – Yakaboo і «Книгарня Є». Виторг Yakaboo за 2023 рік – 503 млн грн, «Книгарні Є» – 412 млн грн. За два роки компанія збільшила виторг від онлайн-продажів у 2,6 раза, за даними Українського інституту книги.
Новий гравець може змінити ландшафт ринку, додає директор мережі книгарень Vivat Руслан Онощенко. Поява Megogo суттєво не збільшить ринок, клієнти перейдуть переважно з інших онлайн-книгарень, вважає Зарудко.
Чим книгарня MegogoBooks відрізнятиметься від конкурентів і скільки компанія могла інвестувати в запуск, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.
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