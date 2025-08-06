За пів року роботи онлайн-книгарня MegogoBooks продала понад 100 000 книг, залучила 200 видавців і готується до запуску доставки в США. Про це розповіла директорка з контенту Катерина Котвіцька в інтервʼю AIN .

Деталі

З моменту запуску в грудні 2024 року MegogoBooks розширила асортимент із 10 000 книг від 100 видавництв до майже 17 000 найменувань від понад 200 видавців, що становить більшість активних гравців українського ринку.

Найуспішнішим місяцем став червень, тоді як березень і квітень були менш активними. За словами Котвіцької, середній чек перевищив прогнозовані 350 грн, хоча більша частина доходу йде видавцям.

Компанія працює з «Новою поштою», забезпечуючи доставку по Україні в середньому менш ніж за добу, а в окремих випадках – за три години.

З травня книгарня запустила доставку до 15 країн Європи, зокрема безкоштовну до Польщі, і планує вихід на ринок США, де сприятливі митні правила для книг відкривають перспективи для B2C та B2B продажів, пояснила Котвіцька.

Контекст

У грудні минулого року медіасервіс Megogo запустив онлайн-книгарню MegogoBooks. Megogo – серйозний конкурент багатьом гравцям ринку, вважає директор мережі книгарень «Книголенд» Ігор Зарудко. Найбільші онлайн-продавці книжок – Yakaboo і «Книгарня Є». Виторг Yakaboo за 2023 рік – 503 млн грн, «Книгарні Є» – 412 млн грн. За два роки компанія збільшила виторг від онлайн-продажів у 2,6 раза, за даними Українського інституту книги.

Новий гравець може змінити ландшафт ринку, додає директор мережі книгарень Vivat Руслан Онощенко. Поява Megogo суттєво не збільшить ринок, клієнти перейдуть переважно з інших онлайн-книгарень, вважає Зарудко.

Чим книгарня MegogoBooks відрізнятиметься від конкурентів і скільки компанія могла інвестувати в запуск, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.