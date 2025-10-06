Підписка від 49 грн
Акції Aston Martin обвалилися. Британський виробник люксових авто реагує на галузеві ризики

Олександр Пикало
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Aston Martin Valhalla представлений під час Salon Privé Concours у Бленгеймському палаці 27 серпня 2025 року у Вудстоці, Англія

Aston Martin Valhalla представлений під час Salon Privé Concours у Бленгеймському палаці 27 серпня 2025 року у Вудстоці, Англія Фото Getty Images

Акції Aston Martin впали на 10% у понеділок вранці після того, як британський виробник розкішних автомобілів видав нове попередження про прибуток, посилаючись на складні перспективи галузі та невизначеність щодо мит. Про це пише CNBC 6 жовтня.

  • Компанія, відома своєю участю у фільмах про Джеймса Бонда та історією фінансових злетів і падінь, заявила, що очікує скорочення загальних обсягів оптових продажів у 2025 році на «середньо-високий однозначний відсоток» порівняно з 6 030 одиницями минулого року.
  • Aston Martin також зазначив, що більше не очікує позитивного вільного грошового потоку в другій половині року та розпочав негайний перегляд майбутніх витрат і капітальних інвестицій.
  • Аналітики прогнозували, що компанія зафіксує збиток до вирахування відсотків і податків (EBIT) у розмірі 110 млн фунтів стерлінгів ($147,8 млн), згідно з оцінками, зібраними компанією.
  • Галузь продовжує працювати в умовах складного глобального макроекономічного середовища: невизначеність навколо мит у США, системи квот, змін в оподаткуванні надлюксових автомобілів у Китаї та зростаючих ризиків для ланцюгів постачань, йдеться у пресрелізі..

Контекст 

У квітні Aston Martin скоротила поставки автомобілів до США через 25% мито на імпорт, введене президентом Трампом. Через два місяці постачання відновилися з 10% митом для британських авто в межах квоти 100 000 одиниць на рік, а понад квоту – 27,5%. Квота за принципом «перший прийшов – перший отримав» ускладнює планування на 2025–2026 роки.

Компанія співпрацює з урядами США та Великої Британії для ясності, очікуючи більшої підтримки від останнього. Додаткові проблеми створюють зміни в оподаткуванні в Китаї та кібератака на Jaguar Land Rover.

У 2025 році прогнозується зниження продажів на середньо-високий однозначний відсоток порівняно з 6030 автомобілями у 2024 році. У третьому кварталі поставлено 1430 авто проти прогнозу 1641.

У третьому кварталі почалися поставки Vanquish Volante, у четвертому планується старт Vantage S, DBX S і виробництво 150 Valhalla, але сертифікація та квоти можуть затримати графік.

Капітальні інвестиції на 2025 рік скорочено до 375 млн фунтів, витрати на збут і адмінвитрати – на 10%. Компанія очікує покращення грошового потоку в четвертому кварталі та зростання прибутковості у 2026 році. Переглядається стратегія, що зменшить інвестиції в R&D порівняно з 2 млрд фунтів на 2025–2029 роки.

Матеріали по темі

