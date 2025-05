Китайські автовиробники, очолювані BYD Co., у квітні повернули собі значну частку європейського ринку електромобілів (EV), досягнувши найвищого показника за дев’ять місяців, попри мита ЄС, запроваджені торік. Про це пише Bloomberg 30 травня.

Деталі

Китайські бренди зайняли 8,9% ринку електромобілів у Європі, що є найбільшим показником із липня, а також збільшили продажі гібридних і бензинових моделей.

Це зростання підкреслює виклик, який китайські компанії кидають європейським конкурентам. Хоча мита ЄС, запроваджені в листопаді, спочатку загальмували прогрес, останні два місяці демонструють відновлення динаміки.

«Китайські бренди успішно адаптувалися до нових ринкових умов», – зазначив аналітик Dataforce Юліан Ліцінґер, вказавши на значне зростання продажів китайських гібридів, які в квітні склали 7,6% європейського ринку гібридів порівняно з менш ніж 1% рік тому.

У Європі в квітні BYD продав удвічі більше електромобілів, ніж MG, за даними Jato Dynamics. MG, що належить SAIC Motor Corp., переключила увагу на гібриди, використовуючи попит на моделі ZS crossover і MG3, як зазначив аналітик Jato Феліпе Муньос.

MG, яка раніше була лідером продажів електромобілів у Європі, зіткнулася з митами ЄС на електромобілі, що перевищують 45%, через що продажі EV знизилися навіть у країнах без мит, як-от Велика Британія та Норвегія. «Тепер акцент не лише на електромобілях, а й на інших типах двигунів», – пояснив Муньос.

Контекст

Китайська компанія BYD обійшла Tesla за світовими продажами електромобілів, зміцнивши свої позиції лідера ринку. У січні 2025 року BYD реалізувала понад 318 000 електричних і гібридних автомобілів, що на 161% більше, ніж торік, захопивши майже 15% китайського авторинку – найбільшого у світі.

У першому кварталі BYD вперше випередила Tesla за продажами електромобілів у Європі, обійшовши американського гіганта, який раніше домінував у цьому сегменті. У квітні BYD зареєструвала 7231 новий електромобіль, що на 169% більше порівняно з минулим роком, увійшовши до топ-10 брендів за продажами електрокарів. Натомість Tesla, чиї продажі впали на 49%, посіла нижчу позицію.

Згодом BYD оголосила знижки до 34%, що посилило конкуренцію та вплинуло на акції китайських автовиробників. Акції BYD впали на 8,3%, а конкурентів, таких як Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. та Geely Automobile Holdings Ltd., – більш ніж на 5% через побоювання інвесторів щодо зростання конкуренції.