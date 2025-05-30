Китайські автовиробники, очолювані BYD Co., у квітні повернули собі значну частку європейського ринку електромобілів (EV), досягнувши найвищого показника за дев’ять місяців, попри мита ЄС, запроваджені торік. Про це пише Bloomberg 30 травня.
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Деталі
- Китайські бренди зайняли 8,9% ринку електромобілів у Європі, що є найбільшим показником із липня, а також збільшили продажі гібридних і бензинових моделей.
- Це зростання підкреслює виклик, який китайські компанії кидають європейським конкурентам. Хоча мита ЄС, запроваджені в листопаді, спочатку загальмували прогрес, останні два місяці демонструють відновлення динаміки.
- «Китайські бренди успішно адаптувалися до нових ринкових умов», – зазначив аналітик Dataforce Юліан Ліцінґер, вказавши на значне зростання продажів китайських гібридів, які в квітні склали 7,6% європейського ринку гібридів порівняно з менш ніж 1% рік тому.
- У Європі в квітні BYD продав удвічі більше електромобілів, ніж MG, за даними Jato Dynamics. MG, що належить SAIC Motor Corp., переключила увагу на гібриди, використовуючи попит на моделі ZS crossover і MG3, як зазначив аналітик Jato Феліпе Муньос.
- MG, яка раніше була лідером продажів електромобілів у Європі, зіткнулася з митами ЄС на електромобілі, що перевищують 45%, через що продажі EV знизилися навіть у країнах без мит, як-от Велика Британія та Норвегія. «Тепер акцент не лише на електромобілях, а й на інших типах двигунів», – пояснив Муньос.
Контекст
Китайська компанія BYD обійшла Tesla за світовими продажами електромобілів, зміцнивши свої позиції лідера ринку. У січні 2025 року BYD реалізувала понад 318 000 електричних і гібридних автомобілів, що на 161% більше, ніж торік, захопивши майже 15% китайського авторинку – найбільшого у світі.
У першому кварталі BYD вперше випередила Tesla за продажами електромобілів у Європі, обійшовши американського гіганта, який раніше домінував у цьому сегменті. У квітні BYD зареєструвала 7231 новий електромобіль, що на 169% більше порівняно з минулим роком, увійшовши до топ-10 брендів за продажами електрокарів. Натомість Tesla, чиї продажі впали на 49%, посіла нижчу позицію.
Згодом BYD оголосила знижки до 34%, що посилило конкуренцію та вплинуло на акції китайських автовиробників. Акції BYD впали на 8,3%, а конкурентів, таких як Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. та Geely Automobile Holdings Ltd., – більш ніж на 5% через побоювання інвесторів щодо зростання конкуренції.
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