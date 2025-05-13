Mercedes перенесе виробництво свого найбільш продаваного позашляховика до США

Mercedes-Benz Group AG підтвердила, що перенесе виробництво свого автомобіля GLC у США, оскільки мита президента Дональда Трампа збільшують витрати і загрожують зробити імпортні автомобілі менш конкурентоспроможними, пише Bloomberg .

Ключові факти

Випуск американського GLC на заводі Mercedes в Алабамі має розпочатися наприкінці 2027 року, заявив німецький автовиробник. Компанія оголосила про цей крок раніше цього місяця, не уточнивши модель.

«Якщо ви бачите, чого ми хочемо досягти з обсягами продажів цієї моделі, має сенс вивести її на ринок США», – заявив керівник Mercedes North America Джейсон Хофф під час пресконференції.

Німецька модель GLC, вартість якої починається з приблизно $50 000, є найбільш імпортованою до США серед усіх моделей Mercedes. Виробник автомобілів класу люкс продав 64 163 одиниці позашляховика в країні у 2024-му, що на 58% більше, ніж попереднього року.

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Німецькі автовиробники опинилися серед найбільш постраждалих від мит ​​Трампа на імпорт автомобілів. Високий попит на більш прибуткові позашляховики та повільніший перехід споживачів США на електромобілі роблять його прибутковим ринком для таких компаній, як Mercedes, BMW AG та Porsche AG.

Контекст

Аналітики передбачили більш високі ціни на автомобілі внаслідок введення мит Трампом. Morgan Stanley підрахував, що 25-відсотковий тариф може збільшити середню вартість автомобіля на $6000, що призведе до зростання цін на 10–12%.

Перед оголошенням нових мит Трамп застеріг провідних автовиробників від підвищення цін. Автовиробники та постачальники галузі заявили, що повернення своїх заводів у США – мета митного плану Трампа – може зайняти роки.

Трамп 29 квітня підписав два укази, покликані помʼякшити удар його автомобільних мит внаслідок поєднання пільг і звільнення від інших мит.

Дві найбільші економіки світу погодилися на митне перемирʼя, при цьому США знизили свої сукупні мита в 145% на більшу частину китайського імпорту до 30% на 90 днів. Китай погодився скоротити свої 125-відсоткові мита на товари США до 10% і скасувати інші контрзаходи, вжиті проти США з 2 квітня.

Деякі компанії, серед яких Lavazza, BMW і LVMH, розглядають можливість розширення своєї присутності або відкриття філій у Сполучених Штатах, щоб помʼякшити наслідки масштабних мит Трампа.