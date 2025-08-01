Дизайн-платформа Figma встановила рекорд американського ринку: акції компанії подорожчали на 250% у перший день торгів на Нью-Йоркській біржі після IPO, що стало найсильнішим зростанням серед розміщень на понад $1 млрд за останні три десятиліття. Це дало мільярдні прибутки венчурним інвесторам і відкрило шлях до відновлення ринку публічних розміщень, пише Bloomberg .

Деталі

У перший день торгів на Нью-Йоркській біржі акції Figma злетіли з $33 до $115,5, а на піку досягали $124,63 – приріст 277,66%. У п’ятницю на премаркеті папери зросли ще на понад 10%. Капіталізація компанії сягнула $56,3 млрд, перевершивши оцінку $20 млрд, за якою Adobe у 2022 році планувала придбати Figma . Поточна повністю розводнена оцінка Figma після IPO – $65 млрд.

. Поточна повністю розводнена оцінка Figma після IPO – $65 млрд. Венчурні фонди отримали гігантські прибутки: Index Ventures, який вклав у стартап менш ніж $100 млн на етапі seed-інвестицій, після першого дня торгів мав частку вартістю понад $7,2 млрд.

Greylock Partners, що інвестував близько $50 млн на ранніх етапах, збільшив вартість своєї частки до $6,75 млрд. Kleiner Perkins, який увійшов у Figma у раунді B у 2018 році, володіє часткою на понад $6 млрд. Sequoia Capital, ще один ранній інвестор, вклавши $150 млн, отримав частку на $3,75 млрд.

Контекст

Figma – платформа для спільної роботи дизайнерів і розробників, якою користуються Airbnb, Uber, Netflix і тисячі стартапів. Її IPO стало не лише найбільшим тех-розміщенням з 2021 року ($1,2 млрд залучено), але й сигналом пожвавлення ринку: у черзі на лістинг – Klarna, StubHub та інші гучні імена.

Заснована у 2012 році компанія показала $749 млн виручки у 2024 році (+50% р/р), а співзасновник Ділан Філд, який зберіг 11% акцій, також став мільярдером.