Дизайн-платформа Figma установила рекорд американского рынка: акции компании подорожали на 250% в первый день торгов на Нью-Йоркской бирже после IPO, что стало самым сильным ростом среди размещений более чем на $1 млрд за последние три десятилетия. Это дало миллиардные доходы венчурным инвесторам и открыло путь к восстановлению рынка публичных размещений, пишет Bloomberg.
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Подробности
- В первый день торгов на Нью-Йоркской бирже акции Figma взлетели с $33 до $115,5, а на пике достигали $124,63 – прирост 277,66%. В пятницу на премаркете бумаги выросли еще более чем на 10%. Капитализация компании достигла $56,3 млрд, превзойдя оценку $20 млрд, по которой Adobe в 2022 году планировала приобрести Figma. Текущая полностью разводненная оценка Figma после IPO – $65 млрд.
- Венчурные фонды получили гигантские доходы: Index Ventures, вложивший в стартап менее $100 млн на этапе seed-инвестиций, после первого дня торгов имел долю стоимостью свыше $7,2 млрд.
- Greylock Partners, инвестировавший около $50 млн на ранних этапах, увеличил стоимость своей доли до $6,75 млрд. Kleiner Perkins, который зашел в Figma в раунде B в 2018 году, владеет долей более чем в $6 млрд. Sequoia Capital, еще один ранний инвестор, вложивший $150 млн, получил долю в $3,75 млрд.
Контекст
Figma – платформа для совместной работы дизайнеров и разработчиков, которой пользуются Airbnb, Uber, Netflix и тысячи стартапов. Ее IPO стало не только крупнейшим тех-расположением с 2021 года ($1,2 млрд привлечено), но и сигналом оживления рынка: в очереди на листинг – Klarna, StubHub и другие громкие имена.
Основанная в 2012 году компания показала $749 млн выручки в 2024 году (+50% г/г), а соучредитель Дилан Филд, сохранивший 11% акций, также стал миллиардером.
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