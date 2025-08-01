Дизайн-платформа Figma установила рекорд американского рынка: акции компании подорожали на 250% в первый день торгов на Нью-Йоркской бирже после IPO, что стало самым сильным ростом среди размещений более чем на $1 млрд за последние три десятилетия. Это дало миллиардные доходы венчурным инвесторам и открыло путь к восстановлению рынка публичных размещений, пишет Bloomberg .

Подробности

В первый день торгов на Нью-Йоркской бирже акции Figma взлетели с $33 до $115,5, а на пике достигали $124,63 – прирост 277,66%. В пятницу на премаркете бумаги выросли еще более чем на 10%. Капитализация компании достигла $56,3 млрд, превзойдя оценку $20 млрд, по которой Adobe в 2022 году планировала приобрести Figma . Текущая полностью разводненная оценка Figma после IPO – $65 млрд.

. Текущая полностью разводненная оценка Figma после IPO – $65 млрд. Венчурные фонды получили гигантские доходы: Index Ventures, вложивший в стартап менее $100 млн на этапе seed-инвестиций, после первого дня торгов имел долю стоимостью свыше $7,2 млрд.

Greylock Partners, инвестировавший около $50 млн на ранних этапах, увеличил стоимость своей доли до $6,75 млрд. Kleiner Perkins, который зашел в Figma в раунде B в 2018 году, владеет долей более чем в $6 млрд. Sequoia Capital, еще один ранний инвестор, вложивший $150 млн, получил долю в $3,75 млрд.

Контекст

Figma – платформа для совместной работы дизайнеров и разработчиков, которой пользуются Airbnb, Uber, Netflix и тысячи стартапов. Ее IPO стало не только крупнейшим тех-расположением с 2021 года ($1,2 млрд привлечено), но и сигналом оживления рынка: в очереди на листинг – Klarna, StubHub и другие громкие имена.

Основанная в 2012 году компания показала $749 млн выручки в 2024 году (+50% г/г), а соучредитель Дилан Филд, сохранивший 11% акций, также стал миллиардером.