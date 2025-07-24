Шведський стартап Lovable досяг понад $100 млн річного виторгу всього за вісім місяців, використовуючи штучний інтелект. Його платформа дозволяє мільйонам людей, які не є програмістами, перетворювати свої ідеї на сайти, застосунки та онлайн-бізнеси. Як двом шведам вдалося реалізувати те, що не змогли гіганти попереднього покоління Figma , Wix та Squarespace?

Проєктний менеджер у фармацевтичній компанії Оскар Мунк аф Розеншельд ніколи не планував повʼязувати себе з індустрією розваг. Але під час однієї з перерв на каву в Стокгольмі його друг, кінопродюсер, запропонував Розеншельду ідею стартапу: платформу, яка зводила б кінематографістів з інвесторами і допомагала європейським режисерам у вічній справі пошуку фінансування.

Такі ідеї часто не виходять за межі розмов. Але вже за кілька місяців стартап FrameSage запустили – і перші $50 000 виторгу вже були на рахунку. Усе завдяки новому ШІ-інструменту для програмування Lovable, який Розеншельд використав, щоби збудувати технічну інфраструктуру проєкту всього за 10 днів.