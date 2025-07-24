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Створити сайт за вікенд. ШІ-стартап Lovable заробив $100 млн за неповний рік попри невдалий старт. Чому Figma та Google вбачають у ньому загрозу?

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Forbes

7 хв читання

Lovable ШІ-стартап /Себастіан Невольс для Forbes USA

Співзасновники Lovable CTO Фабіан Гедін та CEO Антон Осіка Фото Себастіан Невольс для Forbes USA

Шведський стартап Lovable досяг понад $100 млн річного виторгу всього за вісім місяців, використовуючи штучний інтелект. Його платформа дозволяє мільйонам людей, які не є програмістами, перетворювати свої ідеї на сайти, застосунки та онлайн-бізнеси. Як двом шведам вдалося реалізувати те, що не змогли гіганти попереднього покоління Figma, Wix та Squarespace?

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Проєктний менеджер у фармацевтичній компанії Оскар Мунк аф Розеншельд ніколи не планував повʼязувати себе з індустрією розваг. Але під час однієї з перерв на каву в Стокгольмі його друг, кінопродюсер, запропонував Розеншельду ідею стартапу: платформу, яка зводила б кінематографістів з інвесторами і допомагала європейським режисерам у вічній справі пошуку фінансування.

Такі ідеї часто не виходять за межі розмов. Але вже за кілька місяців стартап FrameSage запустили – і перші $50 000 виторгу вже були на рахунку. Усе завдяки новому ШІ-інструменту для програмування Lovable, який Розеншельд використав, щоби збудувати технічну інфраструктуру проєкту всього за 10 днів.

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