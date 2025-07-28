Китайський техногігант Alibaba оголосив про випуск своїх розумних окулярів: новий пристрій працюватиме на базі фірмового ШІ-асистента Quark і стане першим апаратним продуктом компанії в цій категорії, пише CNBC .

Ключові факти

Компанія вирішила перейти до створення власного гаджета, щоб ширше просувати ШІ-сервіси серед користувачів.

Alibaba планує запустити Quark AI Glasses у Китаї до кінця 2025 року. Окуляри працюватимуть на базі великої мовної моделі Qwen та голосового асистента Quark, який уже доступний у Китаї як мобільний застосунок.

Окуляри зможуть здійснювати голосові дзвінки, відтворювати музику, перекладати в реальному часі та транскрибувати зустрічі. Пристрій оснащений вбудованою камерою.

Власники ШІ-окулярів зможуть використовувати карти, здійснювати оплату через Alipay та порівнювати ціни на маркетплейсі Taobao – сервіси, які належать Alibaba або її афілійованим структурам.

Компанія поки що не розкриває вартість чи технічні характеристики пристрою.

Quark AI Glasses на стенді Всесвітньої конференції зі штучного інтелекту у Шанхаї. 27 липня 2025 року Фото Getty Images

Контекст

Alibaba входить до лідерів китайського ШІ-ринку й активно розвиває власні моделі, які, за оцінками аналітиків, можуть конкурувати із західними аналогами, зокрема з OpenAI.

Вихід на ринок розумних окулярів робить компанію прямим конкурентом як Meta, що випустила окуляри з Ray-Ban, так і китайської Xiaomi, яка теж презентувала подібний продукт у 2025 році.

Meta планує до кінця 2025 року інвестувати у віртуальну (VR) та доповнену реальність (AR) $100 млрд. Гендиректор Марк Цукерберг назвав 2025-й «визначальним роком» для її смарт-окулярів.