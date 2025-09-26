Amazon погодилася заплатити $2,5 млрд штрафів і компенсацій абонентам Prime. Йдеться про врегулювання звинувачення Федеральної торгової комісії США (FTC) у введенні клієнтів в оману під час оформлення підписок, пише Reuters .

Деталі

За умовами угоди, $1 млрд компанія сплатить у вигляді штрафів, ще $1,5 млрд піде у фонд компенсацій для близько 35 млн клієнтів Prime.

Виплати автоматично отримають користувачі, які підписалися на сервіс у період з 23 червня 2019-го по 23 червня 2025 року за певними пропозиціями та майже не користувалися перевагами Prime. Для них передбачена фіксована компенсація $51. Окрім того, компенсацію зможуть отримати ті, хто намагався скасувати підписку, але не зміг.

Для Amazon $2,5 млрд – відносно невелика сума: компанія заробляє такі гроші менш ніж за півтора дні. Після новини акції Amazon майже не змінилися в ціні.

Контекст

FTC звинувачувала Amazon у тому, що з 2017-го по 2022 рік керівництво компанії свідомо блокувало зміни, які могли зробити процеси підписки та скасування більш прозорими. Лише у 2022 році, вже під час розслідування, компанія внесла зміни, а у 2023-му FTC подала позов.

У межах врегулювання Amazon погодилася створити більш помітну кнопку для відмови від підписки, спростити процедуру її скасування, чіткіше розкривати умови під час реєстрації та фінансувати роботу незалежного наглядача за дотриманням правил.