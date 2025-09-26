Amazon погодилася заплатити $2,5 млрд штрафів і компенсацій абонентам Prime. Йдеться про врегулювання звинувачення Федеральної торгової комісії США (FTC) у введенні клієнтів в оману під час оформлення підписок, пише Reuters.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За умовами угоди, $1 млрд компанія сплатить у вигляді штрафів, ще $1,5 млрд піде у фонд компенсацій для близько 35 млн клієнтів Prime.
- Виплати автоматично отримають користувачі, які підписалися на сервіс у період з 23 червня 2019-го по 23 червня 2025 року за певними пропозиціями та майже не користувалися перевагами Prime. Для них передбачена фіксована компенсація $51. Окрім того, компенсацію зможуть отримати ті, хто намагався скасувати підписку, але не зміг.
- Для Amazon $2,5 млрд – відносно невелика сума: компанія заробляє такі гроші менш ніж за півтора дні. Після новини акції Amazon майже не змінилися в ціні.
- Категорія
- Компанії
- Дата
-
Контекст
FTC звинувачувала Amazon у тому, що з 2017-го по 2022 рік керівництво компанії свідомо блокувало зміни, які могли зробити процеси підписки та скасування більш прозорими. Лише у 2022 році, вже під час розслідування, компанія внесла зміни, а у 2023-му FTC подала позов.
У межах врегулювання Amazon погодилася створити більш помітну кнопку для відмови від підписки, спростити процедуру її скасування, чіткіше розкривати умови під час реєстрації та фінансувати роботу незалежного наглядача за дотриманням правил.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.