Amazon закриває свій дослідницький центр штучного інтелекту в Шанхаї, пише Financial Times із посиланням на одного з працівників компанії. Причина – зростання геополітичної напруженості та посилення контролю з боку США над проєктами, пов’язаними з Пекіном.

Деталі

Шанхайська лабораторія була заснована у 2018 році підрозділом Amazon Web Services (AWS), який спеціалізується на хмарних технологіях.

Співробітник лабораторії Ван Міньцзе повідомив у соцмережі WeChat, що його команда припиняє роботу через «стратегічні зміни на тлі напружених відносин між США і Китаєм».

За його словами, за шість років команда опублікувала понад 100 наукових статей і зробила значний внесок у розробку платформ із відкритим кодом для нейронних мереж, призначених для обробки графових даних, що принесло Amazon близько $1 млрд.

Точна кількість співробітників шанхайської лабораторії AWS невідома. У 2022 році Amazon повідомляла про понад 10 000 працівників у Китаї, а джерела стверджують, що на піку штат AWS у Китаї налічував понад 1 000 осіб.

Контекст

У 2024 року IBM оголосила про закриття ключових лабораторій – China Development Lab та China Systems Lab у Пекіні, Шанхаї та Даляні, що призвело до втрати приблизно 1800 робочих місць до березня 2025 року. Рішення було зумовлене падінням доходів у Китаї на 20% у 2023 році, посиленням експортного контролю США над технологіями штучного інтелекту (ШІ) та зростаючою конкуренцією з місцевими компаніями. IBM перенаправляє свої R&D-зусилля до економічно вигідних регіонів, таких як Індія.

Широка конкуренція між США та Китаєм у сфері штучного інтелекту підживлює ці зміни, беручи початок із китайської ініціативи «Зроблено в Китаї 2025», спрямованої на домінування у стратегічних технологіях, таких як ШІ та 5G. США відповіли жорсткими експортними обмеженнями та Планом дій щодо ШІ 2025 року, який сприяє розвитку ШІ та розширенню центрів обробки даних для протидії китайським інвестиціям у розмірі $100 млрд у інфраструктуру ШІ до 2030 року. Китайські моделі ШІ з відкритим кодом, зокрема чатбот DeepSeek, запущений у січні 2025 року, кидають виклик домінуванню США, активно залучаючи колишніх співробітників MSRA.