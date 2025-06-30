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Не $600 млн і навіть не $50 млн. Скільки коштувало весілля мільярдера Джеффа Безоса та Лорен Санчес? Спойлер: не найдорожче у світі

Forbes USA
Forbes

6 хв читання

Мільярдер і засновник Amazon Джефф Безос, 61, та журналістка Лорен Санчес, 55, відсвяткували своє весілля у Венеції. Це була триденна церемонія із зірковими гостями та розкішним супроводженням

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Вдруге серце любить щедріше. Ще понад шість місяців тому з’явилися чутки, що весілля мільярдера та засновника Amazon Джеффа Безоса і Лорен Санчес відбудеться в Аспені й обійдеться у $600 млн.

«Якщо тільки ви не даруєте кожному гостеві будинок, витратити такі гроші просто неможливо», – пожартував у грудні в X мільярдер і керівник гедж-фонду Білл Екман. Сам Безос репостнув цю заяву, додавши: «Це повна вигадка – нічого з описаного не відбувається».

Зрештою пара зупинилася на значно «інтимнішій» церемонії на 200 гостей, яка коштує набагато менше, ніж гучні вечірки у Скелястих горах. І це без урахування пінної вечірки, яку наречені влаштували вихідними, 22 червня, на борту супер’яхти Безоса «Кору».

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