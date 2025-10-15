Американський інвестиційний фонд SEAF планує інвестувати до $30 млн у розвиток малого та середнього бізнесу в Україні – стартовою точкою для інвесторів стане Львів. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий. Угоду підписали у Вашингтоні 14 жовтня.

Деталі

З 2026 року фонд планує інвестувати до $30 млн у розвиток малого та середнього бізнесу – від будівництва та реабілітації до створення нових робочих місць. «SEAF починає роботу в Україні, і стартовою точкою стане Львів», – повідомив Садовий.

За його словами, інвестфонд підсилить міські програми підтримки бізнесу. «Наприклад: місто дає грант, а фонд додає інвестиції, щоб розширити ефект цих програм. Це реальні інвестиції у розвиток Львова і всієї України», – зазначив мер.

Контекст

SEAF – один із найвідоміших американських фондів, який понад 30 років підтримує розвиток малого та середнього бізнесу у 40 країнах світу. Організація вкладає кошти та надає допомогу малому та середньому бізнесу у країнах, що розвиваються, та на ринках, де бракує традиційного фінансування.

У липні під час конференції з відновлення України в Римі SEAF оголосила про створення у Львові Фонду будівництва та відновлення для підтримки малих і середніх підприємств будівельного сектору, що готуються до післявоєнного відновлення країни.

9 жовтня потенційний керівник львівського офісу SEAF, керуючий директор із питань стратегії впливових інвестицій Боб Вебстер зустрівся з міським головою Андрієм Садовим і обговорив напрями майбутньої співпраці. Вебстер тоді заявив, що фонд буде сфокусований на будівельних компаніях та виробниках будматеріалів зі Львова й західних регіонів України.