Українські компанії вклали близько $100 000 в облаштування та роботу павільйону України на Всесвітній виставці в японському місті Осака. Про це Forbes Ukraine розповіла Вероніка Селега, CGO агенції Bickerstaff.777, яка спільно з командою уряду України та представниками бізнесу створювала павільйон на Expo 2025 .

Деталі

Реалізацію українського павільйону на Expo 2025 підтримала низка компаній, каже Селега. Серед них – ДТЕК, «Метінвест», Ajax Systems, «Астарта», «Ощадбанк», «Біосфера», «Укрнафта», «Епіцентр», Київська школа економіки, «Укргідроенерго» та «Федерація роботодавців нафтогазової галузі».

«Оскільки пріоритетним напрямком у держбюджеті залишається оборона, то павільйон було реалізована виключно завдяки цим компаніям», – додає вона.

Бізнес взяв на себе витрати на облаштування, технічне забезпечення та щоденне функціонування локації, казала Forbes у квітні заступниця міністра економіки, а тепер – т.в.о. міністра культури та стратегічної комунікації, Тетяна Бережна.

На 1 жовтня 2025 року зону Commons C, де розташований український павільйон, відвідали понад 3,25 млн людей, каже Селега. Щодня час очікування до локації складав від 30 до 60 хвилин. «Черги на вхід протягом усіх 6 місяців просто не припинялися», – додає вона.

На локації Not for Sale, де за допомогою сканерів відвідувачі могли дізнатися про «вартість» цінностей українців, зробили понад 1 млн сканів.

Сканерами на українській локації Not for Sale на Expo 2025 скористалися понад 1 млн разів. Фото Getty Images

Через масштабність Національного дня України на Expo 2025, в Токіо відбувся бізнес-форум з економічного відновлення України, додає Селега. «Це стало великим досягненням України на Expo, адже на події було підписано 29 угод рівня B2B, B2G та G2G», – пояснює вона.

Серед таких угод – меморандум про співпрацю між «Укрфінжитло» і Державною експортно-кредитною агенцією Японії у фінансуванні програми «єОселя», угода з японською Fujita Corporation щодо зміцнення ланцюга поставок для охолоджених і заморожених продуктів та інші домовленості.

Контекст

Всесвітня виставка Expo 2025 стартувала в японському місті Осака 13 квітня 2025 року і завершується 13 жовтня 2025-го. Україна – одна зі 158 країн, які були представлені на виставці.

Над створенням павільйону України для Expo 2025 команда Bickerstaff.777, уряд і представники бізнесу працювали з січня 2025-го. «Проєкт був ініційований премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко», – зазначає Селега. До постійної команди входили близько 20 людей.

Зазвичай представленість на Expo передбачає значні витрати, розповідала Forbes Ukraine Тетяна Бережна. У 2025 році уряд Японії надав Україні павільйон безоплатно. Решту витрат взяв на себе бізнес.