У Вінниці збудують FROST HUB Vinnytsia – логістичний комплекс класу «А» з мультитемпературним зберіганням і повним спектром 3PL-послуг, повідомляє Вінницька міськрада . Комплекс розташують в одному з індустріальних парків міст.

Деталі

Перша черга будівництва передбачає інвестиції на суму €10 млн і створить 150 нових робочих місць. Комплекс поєднуватиме сучасні технології зберігання та обробки продукції в різних температурних режимах – від глибокої заморозки до охолоджених і сухих складів.

Логістичний хаб буде оснащений сучасними енергоефективними технологіями, автоматизованими WMS-системами, а також відповідатиме міжнародним стандартам HACCP, ISO та ESG. Потужність підключення становитиме 3,5 МВт із можливістю використання відновлюваної енергії.

Загальна площа комплексу складе 17 000 кв. м, будівництво проходитиме у дві черги. Проєкт також передбачає співпрацю з освітніми установами для підготовки спеціалістів нового формату.

У 2025 році інвестори планують завершити проєктування об’єкту, а навесні 2026 року – запустити будівельні роботи. Запуск першої черги мультитемпературного складу очікується в першому кварталі 2027 року.

Проєкт посилить позиції Вінниці як ключового логістичного центру України, забезпечить нові можливості для аграрного сектору, ритейлу та фармацевтики, а також інтегрує регіон у європейську логістичну мережу, вважає заступник міського голови Андрій Очеретний.

Віталій Погосян, директор FROST HUB Vinnytsia, підкреслив, що вибір Вінниці обумовлений її вигідним розташуванням на перетині міжнародних транспортних маршрутів та розвиненою інфраструктурою.

Контекст

У січні 2025 року в Україні зареєстровано 100-й індустріальний парк, що стало важливим етапом для економіки країни. За даними Міністерства економіки, у 2024-му в Україні запрацював 31 індустріальний парк – це рекордна кількість, досягнута під час війни. Для порівняння, у 2022 році до реєстру додали вісім парків, а у 2023-му – 13.

Станом на березень 2025 року частка переробної промисловості у ВВП України становить 10,3%, згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У Міністерстві економіки прогнозують, що завдяки розвитку індустріальних парків Україна може подвоїти цей показник протягом наступних 10 років.

За оцінками Мінекономіки, кожен гектар індустріального парку створює до 50 нових робочих місць. Одна гривня державних інвестицій у ці парки залучає 5–6 гривень приватного капіталу. Крім того, кожен долар приватних інвестицій забезпечує $19 податків і зборів протягом п’яти років. Дізнайтесь більше про причини такого ефекту та перспективи галузі у матеріалі Forbes Ukraine.

Вінниця наразі має п’ять індустріальних парків загальною площею понад 135 га, один з яких – «Екологічні ініціативи» – перебуває у стадії реєстрації.