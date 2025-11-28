«ArcelorMittal Кривий Ріг» планує залучити кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на суму до $200 млн. Про це повідомляється на його сайті.
- 26 листопада наглядова рада ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» схвалила укладення значної угоди – отримання кредиту від ЄБРР.
- Ринкова вартість предмета правочину (кредитних коштів) становить не більше $200 млн, що еквівалентно 8,48 млрд грн за курсом НБУ на 26 листопада 2025 року.
- Вартість активів компанії за останньою річною фінансовою звітністю – 51,73 млрд грн. Частка правочину відносно активів емітента складає 16,39%.
Контекст
За перше півріччя 2025 року «ArcelorMittal Кривий Ріг» збільшив чистий збиток на 11,9% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 4,22 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що за підсумками повного 2024 року підприємство так і не вийшло на беззбитковий рівень. Хоча консолідований чистий збиток скоротився на 25,5% проти 2023 року, він все одно склав 8,84 млрд грн.
Останній прибутковий рік для АМКР був у довоєнному 2021-му – тоді чистий прибуток становив 25,28 млрд грн.
Генеральний директор Мауро Лонгобардо раніше зазначав, що з початку повномасштабного вторгнення материнська компанія ArcelorMittal надала криворізькому комбінату фінансову підтримку в розмірі $1 млрд. Через це власники можуть переглянути подальші плани щодо продовження бізнесу в Україні. Найболючішим питанням для підприємства, за його словами, залишаються ціни на електроенергію.
«ArcelorMittal Кривий Ріг» – найбільший в Україні виробник сталевого прокату, що спеціалізується на довгомірному прокаті (зокрема арматурі та катанці). Підприємство має повний виробничий цикл, а його проєктна потужність перевищує 6 млн тонн сталі, понад 5 млн тонн прокату та 5,5 млн тонн чавуну на рік.
