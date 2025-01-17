Мінус $400 млн EBITDA та падіння виробництва сталі. Як можлива втрата Покровська вплине на «Метінвест» та українську металургію

Через російський наступ під Покровськом найбільша українська компанія «Метінвест» Ріната Ахметова зупинила один зі своїх найприбутковіших активів – Покровську вугільну групу. Це матиме негативний вплив на «Метінвест», «АрселорМіттал Кривий Ріг» та навіть торговельний баланс країни. Який саме – у розборі Forbes.

Російські військові, за даними DeepState, 13 січня перерізали трасу Покровськ – Межова на південний захід від Покровська. Наступного дня «Метінвест» оголосив про зупинку роботи Покровської вугільної групи, до шахт якої впритул наблизився фронт.

Це найбільший виробник коксівного вугілля із часткою на українському ринку у 66%, за оцінкою профільного видання GMK Center.