Індійський мільярдер Лакшмі Міттал, який протягом багатьох років вважався найбагатшою людиною Великої Британії (загалом очолював цей рейтинг вісім разів), залишив країну через податкову реформу лейбористів. Про це пише The Times із посиланням на джерела, близькі до бізнесмена.

Деталі

Міттал перевів своє податкове резидентство до Швейцарії, а більшу частину часу відтепер планує проводити в Дубаї: там він нещодавно придбав особняк за $200 млн і п’ять ділянок на елітному штучному острові Наїя.

Головною причиною став демонтаж режиму non-dom – 200-річного податкового привілею, що дозволяв багатим іноземцям сплачувати податки у Британії лише з доходів, отриманих на території країни. Джерело, обізнане з планами Міттала, зазначає, що бізнесмена турбує насамперед не податок на дохід, а 40-відсотковий податок на спадщину.

Контекст

Засновник і власник металургійного гіганта ArcelorMittal (до складу якого входить і українське підприємство «АрселорМіттал Кривий Ріг») зараз посідає восьму сходинку в рейтингу найбагатших британців за версією The Sunday Times зі статками £15,4 млрд.

Він став найзаможнішою людиною, яка покидає Велику Британію в рамках нинішньої хвилі «втечі капіталу» мільйонерів і мільярдерів.

Міттал жив у Великій Британії з 1995 року. У його лондонському портфелі нерухомості, зокрема, особняк на Kensington Palace Gardens, який він у 2004-му купив у Берні Екклстоуна за £67 млн – тоді це був найдорожчий приватний будинок у світі.