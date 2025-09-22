У суботу, 20 вересня, росіяни обстріляли розподільчий центр «АТБ-Маркет» у Дніпрі: після гасіння пожежі роботу складу була відновлена. Про це розповів начальник управління корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко.

Ключові факти

Поширенню вогню у Дніпрі запобігла протипожежна система, яка спрацювала одразу після займання, розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петрівська у Facebook.

Інший розподільчий центр компанії, розташований у Харкові, в серпні був повністю знищений, додала вона. Завдані збитки в АТБ ще не підрахували, уточнив в коментарі Forbes Ukraine Демченко.

Контекст

У 2022-му повністю або частково були знищені два інші ключові розподільчі центрі мережі, які знаходилися в Київському регіоні. Вони обслуговували Київську, Чернігівську області та центральну Україну. «Повністю зруйнований наш РЦ на 25 000 кв. м, другий – наполовину», — розповідав ex-СЕО мережі магазинів «АТБ-Маркет» Борис Марков.

Розподільчий центр, який знаходиться на території Херсонської області, з перших днів повномасштабної війни потрапив на непідконтрольну територію.

«АТБ-Маркет» – найбільша мережа дискаунтерів в Україні за кількістю магазинів і виторгом. Попри втрати, виторг ритейлера досяг 139 млрд грн за перші шість місяців 2025 року, що на 19,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомила пресслужба компанії у серпні.

Корпорація сплатила до бюджетів всіх рівнів 18 млрд грн, що на 35,9% більше, ніж за перше півріччя 2024 року. Зокрема, до державного бюджету АТБ перерахувала 12 млрд грн, а місцеві бюджети отримали 3,8 млрд грн.

Компанія налічує понад 1200 магазинів по всій країні. Власники — Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун.