У суботу, 20 вересня, росіяни обстріляли розподільчий центр «АТБ-Маркет» у Дніпрі: після гасіння пожежі роботу складу була відновлена. Про це розповів начальник управління корпоративних комунікацій АТБ Сергій Демченко.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ключові факти
- Поширенню вогню у Дніпрі запобігла протипожежна система, яка спрацювала одразу після займання, розповіла виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталія Петрівська у Facebook.
- Інший розподільчий центр компанії, розташований у Харкові, в серпні був повністю знищений, додала вона. Завдані збитки в АТБ ще не підрахували, уточнив в коментарі Forbes Ukraine Демченко.
Контекст
У 2022-му повністю або частково були знищені два інші ключові розподільчі центрі мережі, які знаходилися в Київському регіоні. Вони обслуговували Київську, Чернігівську області та центральну Україну. «Повністю зруйнований наш РЦ на 25 000 кв. м, другий – наполовину», — розповідав ex-СЕО мережі магазинів «АТБ-Маркет» Борис Марков.
Розподільчий центр, який знаходиться на території Херсонської області, з перших днів повномасштабної війни потрапив на непідконтрольну територію.
«АТБ-Маркет» – найбільша мережа дискаунтерів в Україні за кількістю магазинів і виторгом. Попри втрати, виторг ритейлера досяг 139 млрд грн за перші шість місяців 2025 року, що на 19,8% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомила пресслужба компанії у серпні.
Корпорація сплатила до бюджетів всіх рівнів 18 млрд грн, що на 35,9% більше, ніж за перше півріччя 2024 року. Зокрема, до державного бюджету АТБ перерахувала 12 млрд грн, а місцеві бюджети отримали 3,8 млрд грн.
Компанія налічує понад 1200 магазинів по всій країні. Власники — Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.