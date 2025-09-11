Внаслідок російського обстрілу 10 вересня зруйнована швейна фабрика компанії «Goldi-Льнокомбінат» у Волочиську Хмельницької області, повідомив у Facebook власник групи компаній «Текстиль-Контакт» Олександр Соколовський. Це одне з ключових виробництв мережі, що об'єднує понад 40 магазинів.

Ключові факти

Пошкоджене підприємство Goldi десятиліттями випускало цивільний асортимент — худі, сорочки, блузки, спідниці, зазначив у себе в публікації Соколовський.

На фабриці працювало понад 100 людей, зазначив він.

«Засновник компанії Олег Червонюк запевняє, що як би не було важко, фабрику він відновить», — додав Соколовський.

Контекст

У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під ударом опинилися 15 українських областей. Моніторингові пабліки називають це найбільшим ударом за останні чотири місяці.

Goldi – сімейний бізнес. Співвласник Олег Червонюк займається виробництвом, його дружина Галина – торгівлею та розвитком компанії.

У 2022-му у Харкові згорів склад Goldi, де зберігалася тканина на $800 000 і було зруйновано кілька магазинів.

Компанія шиє продукцію виключно на території України. В її мережі Goldi — понад 40 магазинів по всій країні. Виторг ТОВ «Т-Стиль» Олега та Галини Червонюків склав 1 мдрд грн у 2024-му, що майже на 15% більше, ніж роком раніше.