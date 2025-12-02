Український бізнес у листопаді стриманіше оцінив свою економічну активність порівняно з жовтнем 2025 року, хоча перевищив показник листопада 2024 року. Про це свідчать дані щомісячного опитування Національного банку України. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 49,4 у листопаді проти 50,3 у жовтні 2025 року та 47,2 у листопаді 2024 року.
Деталі
- Негативний вплив на настрої бізнесу мали посилення обстрілів критичної інфраструктури, перебої з електропостачанням, зростання витрат на сировину, паливо та оплату праці, дефіцит логістичних можливостей і кваліфікованих кадрів. Позитивними чинниками залишалися жвавий споживчий попит, бюджетне фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг, а також стійке сповільнення інфляції.
- Торговельний сектор дев’ятий місяць поспіль залишався найоптимістичнішим завдяки жвавому споживчому попиту, сповільненню інфляції та широкій товарній пропозиції: секторальний індекс у листопаді становив 53,8 (54,3 у жовтні 2025 року, 51,4 у листопаді 2024 року). Підприємства торгівлі прогнозували зростання товарообігу та закупівель товарів для продажу, водночас послабили оцінки товарних запасів і очікували більшого зниження торговельної маржі.
- Будівельний сектор зберіг оцінки своєї діяльності на рівні попереднього місяця завдяки бюджетному фінансуванню доріг і відновлення інфраструктури та стійкому внутрішньому попиту: секторальний індекс у листопаді знизився до 50,0 (53,3 у жовтні 2025 року, 43,6 у листопаді 2024 року). Будівельники очікували зростання обсягів будівництва та закупівель сировини (хоча повільнішими темпами), але через сезонний фактор прогнозували суттєве зменшення нових замовлень. Збереглися високі очікування щодо закупівель послуг підрядників на тлі пом’якшення оцінок їхньої доступності та сповільнення зростання цін.
- Промислові підприємства надали найстриманіші оцінки через посилення обстрілів, руйнування потужностей, дефіцит електроенергії, зростання витрат і брак кадрів: секторальний індекс у листопаді знизився до 46,8 (48,8 у жовтні 2025 року, 46,7 у листопаді 2024 року). На відміну від попереднього місяця, промисловці прогнозували зменшення обсягів виробництва, нових замовлень (включно з експортними) та незавершеного виробництва, хоча оцінки залишків готової продукції стали оптимістичнішими.
- Сфера послуг зберегла стримані оцінки своїх перспектив (хоча дещо покращила їх) попри погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та здорожчання логістики: секторальний індекс у листопаді зріс до 49,1 (48,7 у жовтні 2025 року, 44,8 у листопаді 2024 року). Підприємства стриманіше оцінили нові замовлення, але третій місяць поспіль очікували зростання обсягів наданих послуг та послуг у процесі виконання.
- Підприємства промисловості та будівництва прогнозували сповільнення зростання цін постачальників і власних тарифів. Натомість торговельний сектор і сфера послуг очікували збереження високих темпів подорожчання товарів/послуг на тлі пришвидшення зростання закупівельних цін.
- Ситуація на ринку праці залишалася нестійкою. Лише підприємства торгівлі прогнозували зростання чисельності працівників. Водночас промисловість, сфера послуг і будівництво очікували скорочення персоналу, найсуттєвіше – у промисловості.
Контекст
Щомісячне опитування бізнесу тривало з 4 до 21 листопада 2025 року й охопило 592 компанії. Серед учасників: 43,6% представляли промисловість, 25% – сферу послуг, 25,3% – торгівлю, 6,1% – будівництво. За масштабом діяльності 30,4% були великими підприємствами, 28,7% – середніми, а 40,9% – малими.
Експортно-імпортні операції здійснюють 34% опитаних компаній; лише експортом займаються 9,8%, тільки імпортом – 17,2%, тоді як 39% узагалі не проводять зовнішньоекономічних операцій.
