Український бізнес у листопаді стриманіше оцінив свою економічну активність порівняно з жовтнем 2025 року, хоча перевищив показник листопада 2024 року. Про це свідчать дані щомісячного опитування Національного банку України. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 49,4 у листопаді проти 50,3 у жовтні 2025 року та 47,2 у листопаді 2024 року.