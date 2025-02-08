«Рости швидше ринку». Чому ОККО купує мережу електрозаправок ТОКА? Бліцінтервʼю зі співвласником мережі Благовісним

Найбільша паливна компанія України ОККО купує 50% одного з лідерів ринку електрозаправок, київську ТОКА. Як влаштований український ринок зарядок для електрокарів, які мережі – найбільші, і як угода допоможе ТОКА вийти на ринок ЄС, а ОККО закріпитись на зростаючому ринку? Бліцінтервʼю зі співвласником ТОКА Стефаном Благовісним.