«Рости швидше ринку». Чому ОККО купує мережу електрозаправок ТОКА? Бліцінтервʼю зі співвласником мережі Благовісним

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:36 хвилин
Найбільша паливна компанія України ОККО купує 50% одного з лідерів ринку електрозаправок, київську ТОКА. Як влаштований український ринок зарядок для електрокарів, які мережі – найбільші, і як угода допоможе ТОКА вийти на ринок ЄС, а ОККО закріпитись на зростаючому ринку? Бліцінтервʼю зі співвласником ТОКА Стефаном Благовісним.
«Це не продаж, а інвестиції. Які підкріплюються часткою в бізнесі», – каже Стефан Благовісний, співвласник і директор мережі електрозарядних комплексів ТОКА, про угоду на придбання половини його компанії мережею ОККО Віталія Антонова.
Антимонопольний комітет України дозволив ОККО купівлю ТОКА 6 лютого. Закрити угоду розраховують менш ніж за місяць.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.