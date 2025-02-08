Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Рости швидше ринку». Чому ОККО купує мережу електрозаправок ТОКА? Бліцінтервʼю зі співвласником мережі Благовісним

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Зарядні станції ТОКА використовуються в мережі ОККО вже кілька років. /ТОКА

ТОКА і ОККО співпрацюють з 2019 року. Фото ТОКА

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:36 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:36

Найбільша паливна компанія України ОККО купує 50% одного з лідерів ринку електрозаправок, київську ТОКА. Як влаштований український ринок зарядок для електрокарів, які мережі – найбільші, і як угода допоможе ТОКА вийти на ринок ЄС, а ОККО закріпитись на зростаючому ринку? Бліцінтервʼю зі співвласником ТОКА Стефаном Благовісним.

«Це не продаж, а інвестиції. Які підкріплюються часткою в бізнесі», – каже Стефан Благовісний, співвласник і директор мережі електрозарядних комплексів ТОКА, про угоду на придбання половини його компанії мережею ОККО Віталія Антонова.

Антимонопольний комітет України дозволив ОККО купівлю ТОКА 6 лютого. Закрити угоду розраховують менш ніж за місяць.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні