Банк Порошенка може втратити ліцензію на операції з цінними паперами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) може анулювати ліцензію «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ) на операції з цінними паперами. Причина – санкції, накладені на його кінцевого власника – народного депутата Петра Порошенка, йдеться у відповіді регулятора на запит «Економічної правди» .

Деталі

18 лютого регулятор отримав план заходів для реалізації санкційного указу, який стосується Порошенка та інших осіб, зазначила НКЦПФР.

Після отримання відповідного указу президента України структурні підрозділи Комісії провели аналіз власників АТ «Міжнародний інвестиційний банк» та інших фінансових установ. «Було встановлено, що серед них є особа, до якої застосовано економічні санкції», – повідомив регулятор.

Триває розгляд правових механізмів, які дозволять реалізувати необхідні заходи згідно із законодавством, йдеться у повідомленні.

Відповідно до статті 74 закону «Про ринки капіталу», особа, яка перебуває під санкціями, не може мати значну частку (понад 10%) у компаніях, що мають ліцензії НКЦПФР.

Раніше повідомлялося, що НБУ розглядає можливість позбавлення Порошенка права голосу за його пакетом акцій у банку.

Контекст

12 лютого РНБО ухвалила рішення про безстрокове введення санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука.

До запроваджених обмежень належать анулювання державних нагород, блокування активів, заборона на торгівлю, припинення виведення капіталів за кордон, зупинка виконання економічних і фінансових зобовʼязань та заборона на участь у приватизації та оренді державного майна.

Порошенко у своєму відеозверненні назвав це рішення «антиконституційним» і «політично мотивованим». СБУ пояснила введення санкцій рішенням РНБО через «загрози державній безпеці».

«Міжнародний інвестиційний банк» у січні 2025 року займав сьоме місце за обсягом торгів цінними паперами, свідчать дані біржі ПФТС.