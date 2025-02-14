Санкції проти Порошенка. Які ризики вони несуть для його бізнесу та політичного майбутнього? Розповідає адвокат Артем Козарь

Рада національної безпеки та оборони запровадила 17 санкційних обмежень проти бізнесмена, народного депутата та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Сам політик та бізнесмен назвав таке рішення «антиконституційним» і «політично вмотивованим». Які наслідки можуть бути для бізнес-імперії Порошенка? Розповідає адвокат практики Безпеки бізнесу в Juscutum Артем Козарь

12 лютого 2025 року РНБО запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка. Іронічно, але закон №1644-VII, що дозволив це зробити, ухвалювався саме за його каденції. Служба безпеки України пояснила рішення тим, що обмеження накладені через загрози державній безпеці, територіальної цілісності та економіки України.

Які наслідки це матиме для бізнесу та політичної кар’єри Порошенка?

Що передбачають санкції

РНБО наклала на Порошенка 17 видів обмежень, серед яких:

Блокування активів – заборона розпоряджатися власними фінансовими ресурсами та майном.

Заборона торговельних операцій – неможливість укладати експортно-імпортні угоди.

Запобігання виведенню капіталу – блокування грошових переказів за кордон.

Обмеження використання електронних комунікацій – потенційні проблеми з банківськими рахунками та платіжними системами.

Заборона приватизації державного майна – втрачена можливість інвестувати в державні активи.

Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань – ризик позовів від бізнес-партнерів через невиконані контракти.

Санкції, накладені на політика, є вкрай жорсткими. Йому заблокували активи, що фактично позбавляє можливості розпоряджатися фінансами та майном. Його бізнес не зможе вести торговельні операції, здійснювати експортно-імпортні угоди, а також виводити капітал за кордон.

Окрім цього, Порошенка позбавили державних нагород, що хоч і не впливає на його фінанси, проте є символічним ударом по його політичному іміджу. А його компаніям заборонили брати участь у приватизації державного майна.

Закон вимагає визначення строку санкцій, окрім тих, що призводять до припинення прав або не можуть бути тимчасовими за своєю суттю. Водночас у рішенні РНБО строки санкцій проти Порошенка вказані лише для блокування активів та позбавлення державних нагород, які запроваджені безстроково. Однак закон дозволяє безстрокове застосування санкцій лише до позбавлення нагород, що ставить під питання легітимність безстрокового блокування активів.

Накладені санкції мають індивідуально визначений характер і застосовуються безпосередньо до Петра Порошенка та компаній, на які він здійснює прямий чи опосередкований вплив, у тому числі Всеукраїнську благодійну організацію «Благодійний фонд Порошенка». Проте не виключено поширення або накладення обмежень на ширше коло оточення Порошенка в майбутньому.

Вплив на бізнес

Наслідки цих санкцій можуть бути руйнівними для бізнес-імперії Порошенка.

Блокування активів може спричинити колапс деяких його компаній. Зокрема, це може мати серйозні наслідки для бізнес-структур, які залежать від доступу до фінансових ресурсів. Проте блокування активів не дорівнює їх стягненню в дохід держави, зокрема передачу до АРМА, оскільки такий вид санкції передбачено іншим пунктом закону, який до Порошенка не застосувався.

Його компанії можуть опинитися на межі банкрутства через неможливість виконувати фінансові зобов’язання. Особливо вразливими є підприємства, що залежать від міжнародної торгівлі та логістики.

Зупинка фінансових зобов’язань може спричинити позови контрагентів, фінансові штрафи, розірвання контрактів і втрату довіри партнерів. Також можливі проблеми з виплатою кредитів, що загрожує банкрутством окремих компаній.

Підприємства, які мають зв’язки з компаніями Порошенка, не зможуть укладати експортно-імпортні угоди, що суттєво скоротить їхні доходи. Наприклад, бізнеси Порошенка можуть втратити важливі експортні ринки, що призведе до зниження обсягів виробництва, падіння прибутків та потенційного скорочення персоналу.

Ускладнення транзиту ресурсів та імпорту сировини через санкційну заборону може призвести до зриву контрактів, штрафів від партнерів та значних економічних втрат.

Санкції також вдарять по його «Благодійний фонд Порошенка», оскільки блокування активів і заборона фінансових операцій унеможливлять нормальну діяльність організації. Зупинка торговельних угод та обмеження електронних комунікацій можуть позбавити фонд міжнародної підтримки, що вплине на його соціальні ініціативи.

Санкції та політичне майбутнє

Заблоковані рахунки унеможливлять фінансування партійних проєктів та медіаресурсів, що послабить його позиції як опозиційного лідера.

Але санкції формально не забороняють Порошенку балотуватися в президенти. Конституція України не містить положень, які б обмежували участь у виборах осіб, на яких накладено санкції.

Проте політичні наслідки можуть бути відчутнішими за юридичними. Обмежений доступ до фінансів ускладнить ведення виборчої кампанії, а негативний інформаційний фон може вплинути на електоральну підтримку. Санкції можуть розколоти його електорат: частина прихильників сприйме їх як політичний тиск, інші – як доказ серйозних порушень.

Цікаво, що на міжнародному рівні санкції проти Порошенка поки що не мають підтвердження. Жодна країна чи міжнародна організація, включаючи США, ЄС та ООН, не запровадили аналогічних обмежень. Це означає, що за межами України вони юридичної сили не мають. Натомість президент Європейської народної партії Манфред Вебер вже розкритикував санкції проти Порошенка.

Водночас Порошенко має активи в Панамі – країні, відомій своєю слабкою співпрацею у фінансовому моніторингу. Згідно з даними розслідування «Панамські документи», у 2014 році, під час свого президентства, він створив офшорну компанію для реструктуризації своїх активів. Тоді це викликало обговорення щодо можливого ухилення від сплати податків та етичності таких дій. Зараз це може допомогти йому захистити частину своїх статків, хоча міжнародний тиск на офшорні зони зростає, і ситуація може змінитися.

Загалом санкції суттєво обмежують фінансові можливості Порошенка, підривають його політичні позиції та створюють ризики для його бізнесу.

Впровадження санкцій проти Порошенка також стане важливим тестом для української судової системи, адже їх можливе оскарження у Верховному Суді може вплинути на майбутню санкційну політику держави.

Чи зможе Порошенко зберегти свій вплив – залежатиме від його подальших дій, міжнародної реакції та загального політичного контексту в країні.