Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти народного депутата, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Про це Forbes Ukraine повідомили два обізнаних джерела. Доповнено. Сам Порошенко назвав це рішення «антиконституційним» і «політично вмотивованим».

Деталі

На сьогоднішньому засіданні РНБО були запроваджені санкції проти пʼятого президента України, народного депутата та бізнесмена Петра Порошенка, повідомили два співрозмовники, один з яких був присутній на засіданні РНБО.

Один із них припускає, що може йтися про «статтю державна зрада».

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання РНБО і що рішення буде опубліковано завтра, 13 лютого. При цьому він не уточнив, про що йдеться. «Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців», – сказав він.

Напередодні повномасштабної війни, 21 грудня 2021-го, Порошенку підписала підозру у держзраді СБУ. Він нібито брав участь у схемі голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. За версію СБУ Порошенко допоміг зірвати постачання вугілля з ПАР, щоб натомість в Україну постачалось вугілля, яке видобувається на окупованій частині Донбасу.

Доповнено. У відеокоментарі Порошенко підтвердив, що РНБО ухвалила проти нього санкції. Він назвав це рішення «антиконституційним» і «політично вмотивованим».

Контекст

За два передвоєнні роки бізнес-імперія Петра Порошенка значно зменшилася, принаймні офіційно. Якщо на початку 2019-го він був бенефіціаром у 95 компаніях, то перед вторгненнями – лише 18 компаній. Левова частка його бізнесу перейшла до сина Олексія. «Передача бізнесу була пов‘язана із бажанням Порошенка-старшого відділити політичну діяльність від бізнесу», заявляла пресслужба п‘ятого президента. Є інші причини: тиск правоохоронців та регуляторів.

Після перемоги Зеленського проти Порошенка було відкрито більше 20 кримінальних справ, йому висунули підозру у держзраді, було заарештовано його частки у 19 підприємствах, афільовані з ним компанії отримали багатомільйонні штрафи від АМКУ. Війна поставила на паузу розслідування кримінальних справ, також не було новин про проблеми бізнесу. Але казати про стале перемир‘я п’ятого і шостого президентів не варто.

ЗМІ, підконтрольні Порошенку, дуже критичні до чинної влади. А в експрезидента інколи виникають дивні проблеми з державою. Наприклад, у травні його не випускали з України на сесію НАТО – не зчитався QR-код на документах. Після початку вторгнення Порошенко сфокусувався на волонтерстві.

Наразі на сайті президента зареєстрована петиція із закликом запровадити санкції проти народного депутата, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка. Її автори вважають, що «діяльність політика завдала суттєвої шкоди національним інтересам країни».

Зокрема, підставами для санкцій проти Порошенка названо його участь у створенні Партії регіонів, роботу в уряді Миколи Азарова, зв’язки з представниками російської православної церкви та бізнес, який сплачував податки в РФ «навіть після початку війни». Петиція набрала 17 503 голоси із 25 000 необхідних для розгляду президентом.