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СБУ пояснила санкції проти Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Жеваго і Медведчука

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Рада національної безпеки та оборони України прийняла рішення про запровадження економічних санкцій проти бізнесменів Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Костянтина Жеваго, депутата Петра Порошенка та колишнього депутата Віктора Медведчука через «загрози державній безпеці», повідомляє СБУ 13 лютого.

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Ключові факти

  • Згідно з повідомленням, пропозиції щодо застосування санкцій на розгляд РНБО були винесені з огляду на «наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку вказаних осіб».
  • СБУ нагадала, що більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень.
  • Порошенку та Медведчуку раніше було оголошено про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими статтями Кримінального кодексу України. 
  • За версією слідства, під час виконання повноважень президента Порошенко нібито поставив державу в енергетичну залежність від РФ і підконтрольних їй ватажків псевдореспублік.
  • За матеріалами СБУ Коломойському було повідомлено про підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.

Контекст

12 лютого РНБО запровадила санкції проти бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова, а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука і чинного нардепа Петра Порошенка. Санкції запроваджені безстроково.

Обмеження передбачають: позбавлення державних нагород України, блокування активів, повне припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобовʼязань, заборона участі в приватизації, оренді державного майна тощо.

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