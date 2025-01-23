Банки Європи другий рік поспіль готують рекордні виплати акціонерам. Що цьому сприяло

Європейські банки за підсумками 2024 року готуються виплатити акціонерам рекордні €123 млрд, пише Financial Times 23 січня із посиланням на підрахунки швейцарського банку UBS. Другий рік поспіль виплати акціонерам перевищать рівень до світової фінансової кризи.

Ключові факти

Банки виплатять €74,4 млрд у вигляді дивідендів і €49 млрд у вигляді зворотного викупу акцій.

Рекордні виплати зумовлені високим прибутком, повʼязаним зі зростанням процентних ставок, і бажанням компенсувати акціонерам періоди відсутності дивідендів під час пандемії COVID-19, зазначає видання.

Лідерами за обсягом виплат стануть найбільші банки Європи та Великої Британії: HSBC, BNP Paribas і UniCredit планують повернути акціонерам €19,3 млрд, €11,6 млрд і €8,8 млрд відповідно.

Поточний рівень прибутковості банків є стійким, очікується «невелике зростання загальної прибутковості у 2025 році порівняно з 2024 роком, прогнозує керуючий партнер Axiom Alternative Investments Жером Легра.

Серед чинників, що сприяють цьому, він назвав дешевші депозити, рефінансування позичальників за вищими ставками та зростання доходів від комісійних послуг, особливо у банків з розвиненими підрозділами.

Водночас європейські банки продовжують торгуватися з дисконтом до балансової вартості своїх активів і поступаються в оцінці американським конкурентам, наголошує FT.

Голова UniCredit Андреа Орчел, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, висловив занепокоєння мʼякшим регулюванням банків у США, що може створити конкурентну перевагу для американських гравців, які працюють у Європі. За його словами, менш сувора регуляторна політика в США ставить європейські банки у свідомо невигідне становище.

Контекст

Основним драйвером зростання прибутковості банківського сектору Європи стала політика центральних банків, спрямована на боротьбу з інфляцією. Збільшення процентних ставок дозволило банкам збільшити маржу між відсотками, які вони платять за депозитами, та отримують за кредитами.

Поступове відновлення економіки після пандемії COVID-19 також позитивно вплинуло на прибутковість банків. Зростання кредитування та збільшення обсягів операцій сприяли збільшенню доходів. Серед іншого вплив мало зменшення резервів під можливі кредитні збитки.