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Голова ЄЦБ Лагард закликала ЄС готуватися до запровадження Трампом тарифів і попередила США про наслідки

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Крістін Лагард /Getty Images

Крістін Лагард Фото Getty Images

Європа має готуватися до запровадження тарифів новообраним президентом США Дональдом Трампом, заявила очільниця Європейського центрального банку Крістін Лагард в інтервʼю CNBC 22 січня. За її словами, той факт, що Трамп не запровадив всеохоплюючі тарифи в перший день свого президентства, було «дуже розумним підходом».

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Деталі

  • Лагард очікує, що тарифи Трампа будуть «більш вибірковими, цілеспрямованими». «Що нам потрібно зробити тут, в Європі, так це бути готовими і передбачити, що станеться, щоб відреагувати», – сказала вона.
  • Голова ЄЦБ заявила, що концепція скорочення імпорту з Європи для стимулювання виробництва в США є сумнівною через поточний «майже перегрітий» стан американської економіки. За її словами, ринок праці США має низький рівень безробіття, а виробничі потужності майже вичерпані.
  • Виробництво товарів, які більше не імпортуватимуть, або імпорт за вищими цінами потребуватиме значного часу, наголосила голова ЄЦБ. За її словами, бізнес не зможе довго працювати з низькою маржею, що в підсумку призведе до зростання витрат для споживачів.
  • Відповідаючи на запитання про можливі наслідки нової хвилі інфляції у США Лагард сказала, що «прискорення інфляції у Сполучених Штатах буде проблемою для США, і саме там передусім відчуватимуться основні наслідки». 
  • Вона зазначила, що Європа зацікавлена в зростанні економіки США, тому що «зростання в США завжди було сприятливим фактором для решти світу».

Контекст

Минулого місяця Лагард закликала європейських лідерів до співпраці з Трампом у питаннях мит і збільшення закупівель американських товарів.

У день інавгурації, 20 січня, Трамп оголосив про плани створити службу зовнішніх доходів, яка регулюватиме мита на товари, які ввозять у США. Він заявляв, що планує підвищити тарифи на товари з Канади та Мексики і запровадити додаткові мита на китайський імпорт.

До цього він заявляв, що може запровадити мита проти країн ЄС, якщо вони не збільшать обсягів закупівель американських нафти і газу. Після інавгурації Трамп повторно закликав Європу закуповувати більше американської нафти та газу для уникнення мит.

Своєю чергою Брюссель та Лондон підготували кроки у відповідь на випадок, якщо адміністрація президента США вирішить підвищити мита на товари з ЄС і Великої Британії, пише 22 січня Politico. За словами джерел видання, європейські та британські офіційні особи сподіваються, що їм усе ж таки вдасться переконати Трампа не запроваджувати мита. При цьому вони «підготували набір заходів у відповідь, зокрема мита на товари зі США».

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