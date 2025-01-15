Релокація з Німеччини в Україну. Knauf перевозить свій німецький завод в Україну. Forbes Ukraine дізнався подробиці проєкту на €150 млн

Один із найбільших у світі виробників будматеріалів німецька Knauf до кінця року планує запустити в Україні другий завод . Як дізнався Forbes, компанія не будуватиме завод з нуля, а перевезе його з Німеччини. Чому група обрала Україну, охоплену війною, замість найбільшої економіки ЄС? Ексклюзивні деталі одного з найбільших інвестпроєктів іноземної компанії в Україні за час війни

У грудні 2024-го німецька Knauf розпочала будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей в Україні, каже Forbes Ukraine топменеджер компанії на правах анонімності. Він не може публічно коментувати плани міжнародного будівельного конгломерату в Україні через інформаційну політику компанії.

Повноцінно завод запрацює до кінця 2025-го в місті Борщів на Тернопільщині. Там розташована головна сировинна база Knauf – карʼєр гіпсового каменю, розвіданих запасів якого вистачить щонайменше на 20 років роботи.

Обладнання для нового заводу – вже в Україні, каже він. «Ухвалили рішення демонтувати його із заводу на півдні Німеччини», – пояснює топменеджер Knauf.

На початку року німецька компанія втратила свій найбільший український завод – у Соледарі, знищений та окупований російськими військами.