Без допомоги США Україні вистачить зброї до літа – WSJ

Україна зможе підтримувати нинішній темп бойових дій щонайменше до літа навіть без нових постачань зброї від США, пише WSJ з посиланням на західних чиновників. Проте далі Київ може зіткнутися з нестачею боєприпасів та обмеженнями у використанні високотехнологічного озброєння.

Деталі

В останні місяці адміністрація Байдена відправила в Україну великі партії озброєння, які дозволять ЗСУ воювати принаймні до середини року, вважає колишня чиновниця Пентагону Селеста Волландер. Деякі аналітики припускають, що цих запасів вистачить навіть на довший термін.

Припинення військової допомоги США – «найгірший сценарій», сказав неназваний радник президента Володимира Зеленського. За його словами, в такому разі Україні доведеться нарощувати своє військове виробництво та отримувати більше від європейських країн.

Україна виготовляє або фінансує виробництво близько 55% своєї військової техніки. 25% техніки постачає Європа і близько 20% – США, сказав неназваний американський чиновник.

У випадку зупинки військової допомоги збоку США, Київ може опинитися без боєприпасів і не зможе використовувати деякі з найсучасніших озброєнь, зазначає видання.

Американські поставки, що включають передові системи ППО, балістичні ракети класу «земля-земля», навігаційні системи і далекобійну ракетну артилерію, буде фактично неможливо замінити в короткостроковій перспективі. Україна також може втратити доступ до супутникового інтернету Starlink, який частково фінансується Пентагоном, зазначила WSJ.

Контекст

Зараз невідомо, якою буде підтримка Вашингтона. Дональд Трамп, який неодноразово критикував військову допомогу Києву, заявив, що не має наміру продовжувати її у нинішньому форматі. У Конгресі США також немає єдності щодо нового пакета допомоги для України.

Європа готується компенсувати нестачу. Лідери країн ЄС уже провели низку зустрічей, щоб обговорити підтримку України. Та експерти сумніваються, що Європа зможе повністю замінити США, особливо в постачанні ППО й далекобійних систем. «Кількість – це проблема», – каже Оскар Йонссон зі Шведського університету оборони.

Україна активно розвиває власну збройову промисловість. За даними голови Мінстратегпрому Германа Сметаніна, Україна виробляє зброї на $30 млрд щороку – у шість разів більше, ніж рік тому. У 2024 році виготовили 1,5 млн дронів, які стали ключовим інструментом оборони. На 2025 рік планують 3000 ракет і 30 000 далекобійних дронів.