Революція зброї. Як за три роки війни Україна сформувала нову оборонну реальність? Розповідає міністр оборони Рустем Умєров

За три роки повномасштабної війни Україна створила потужну оборонну промисловість: інвестиції в сектор зростають, виробництво зброї прискорюється, а технології стають більш передовими. Вже у 2025 році Україна може виготовити 4,5 млн дронів і 3000 ракет власного виробництва. Чи зможе наша країна стати самодостатньою у сфері оборони та експортувати свої розробки на світовий ринок? Розповідає міністр оборони України Рустем Умєров

30% зброї, яку у 2024 році застосовували українські військові на фронті, виготовлено в Україні. За три роки повномасштабного вторгнення країна фактично збудувала конкурентоспроможну оборонну промисловість, яка виходить на світовий ринок озброєнь.

У 2024-му Україна спрямувала понад $5 млрд на підтримку вітчизняного виробництва та оборонного сектору, а у 2025-му ця сума зросте. Попри те, що поставки зброї від партнерів залишаються критично важливими, акцент зміщується на спільне виробництво та залучення міжнародних інвестицій в українську оборонну галузь.

Оборонна промисловість України розвивається в умовах постійних обстрілів, дефіциту компонентів, необхідності оперативної доставки зброї на передову та швидкого масштабування виробництва.

Українська оборонка – розвиток спроможностей

У 2024 році завдяки співпраці з Мінстратегпромом та бізнесом українська оборонна промисловість досягла значного зростання. Якщо у 2022-му її потенціал оцінювався в $1 млрд, то у 2025-му цей показник сягнув $35 млрд, а обсяги виробництва у 2024 році зросли до $20 млрд.

Ця сума співмірна з міжнародною допомогою, яка у 2024-му становила приблизно $35 млрд. Виробництво 155-мм самохідних гаубиць зросло втричі порівняно з 2023 роком, випуск броньованих транспортних засобів – у п’ять разів, боєприпасів – у 2,5 раза, а протитанкових керованих ракет – удвічі.

2024-й підтвердив здатність України швидко адаптуватися до викликів. Рік почався з дефіциту артилерійських боєприпасів через затримки постачань, проте активний розвиток дронових технологій дав змогу компенсувати цей брак і посилити обороноздатність.

Україна – світовий лідер з виробництва БПЛА та РЕБ

96% дронів, які використовуються на фронті, виготовлені в Україні. Третина оборонного ринку країни зосереджена на виробництві безпілотників, ще 5% припадає на засоби РЕБ.

У 2024 році Міноборони суттєво спростило процедури кодифікації та випробувань дронів – замість пів року цей процес тепер займає в середньому місяць, а іноді лише тиждень. Це прискорює розвиток українських компаній, яких у сфері виробництва БПЛА вже понад 200.

Україна – перша у світі країна, що офіційно створила Сили безпілотних систем. Вони обʼєднують повітряні, морські, підводні та наземні роботизовані комплекси, мінімізуючи ризики для військових. Лише цього року до Сил оборони передано понад 1,5 млн дронів.

Технологічний прорив дозволив Україні отримати безпрецедентний досвід застосування дронів у сучасній війні. Завдяки випробуванням у реальних бойових умовах значно скорочено цикл розробки та вдосконалення технологій.

У 2025 році виробничі потужності дають змогу випускати до 4,5 млн дронів, зокрема 700 000 морських і 35 000 далекобійних. Їхня ефективність уже підтверджена на полі бою: завдяки морським дронам Україна знизила бойовий потенціал чорноморського флоту РФ на 30%, а далекобійні БПЛА лише цього року уразили понад 300 цілей у глибині Росії, підтверджуючи нашу спроможність змінювати правила гри на полі бою.

Ракетна програма

У 2024 році Міноборони зробило ракетну програму одним із ключових пріоритетів, створивши спеціальну програму під керівництвом заступника міністра, бригадного генерала Анатолія Клочка.

Вже виготовлено перші 100 ракет, масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун», модернізованих для ураження цілей на більших відстанях. Також розвивається виробництво ракет-дронів «Паляниця», «Рута» та «Пекло», які вже демонструють ефективність у знищенні стратегічних обʼєктів на території РФ.

Випуск цих ракет – результат успішної співпраці держави та приватного сектору. Крім того, триває робота з іноземними партнерами щодо залучення додаткового фінансування. У 2025 році заплановано виробництво 3000 ракет українського виробництва.

Реформа системи контролю якості озброєння

У 2025 році Міноборони проведе масштабну реформу системи контролю якості озброєння та військової техніки, що стане основою для підвищення обороноздатності України.

Застарілий радянський інститут військових представництв замінять сучасною моделлю державного гарантування якості за стандартами НАТО. Для цього створять Агенцію технічного оцінювання та контролю якості, яка займатиметься аудитами, інспекцією виробництва та оцінюванням відповідності систем управління якістю. Крім того, створимо шість територіальних відділів, що здійснюватимуть контроль безпосередньо на підприємствах оборонної індустрії.

Ця реформа підвищить відповідальність виробників за якість продукції, мінімізує корупційні ризики та пришвидшить процес перевірок. Вона також сприятиме міжнародній співпраці, адже українська система контролю якості стане сумісною зі стандартами партнерів.

Йдеться не лише про відповідність міжнародним вимогам, а й про прозорість, ефективність і надійність – ключові чинники успішної модернізації армії та зміцнення оборонної промисловості.

Фінансування ОПК від партнерів

Рівень довіри та співпраці з міжнародними партнерами у 2024 році досяг якісно нового рівня. Країни-партнери не лише продовжують надавати військову допомогу, а й вперше почали безпосередньо фінансувати український оборонний сектор. Це дає змогу Україні зміцнювати власний оборонний потенціал і водночас робити внесок у глобальну безпеку.

У 2024 році 10 країн виділили $1,6 млрд на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, а у 2025-му очікується ще $1 млрд інвестицій. Ми пропонуємо партнерам різні формати співпраці у виробництві озброєння та військової техніки в Україні:

«Данська модель» – прямі закупівлі зброї в українських виробників для потреб Сил оборони.

Спільні підприємства – створення виробничих хабів на території України.

Локалізація виробництва – відкриття дочірніх компаній іноземних оборонних підприємств в Україні.

Ці моделі є взаємовигідними: Україна отримує доступ до новітніх технологій, досвіду й створює робочі місця, а партнери – можливість користуватися виробничими потужностями, що знижує собівартість продукції.

Ми також працюємо над створенням нових оборонних альянсів. Один із таких прикладів – коаліція «Північна група + Україна», до якої увійшли 12 країн: Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія. Альянс спрямований на консолідацію зусиль для посилення безпеки України.

Завдяки такій стратегічній співпраці Україна отримує не лише поточну військову підтримку, а й закладає основу для довгострокових оборонних рішень. Ми не просто боремося за своє виживання – ми формуємо нові правила гри у світовій системі безпеки.

Розвиток оборонної промисловості, інвестиції в інновації, стратегічне партнерство – усе це зміцнює незалежність нашої обороноздатності. Україна вже довела, що може бути не лише споживачем міжнародної допомоги, а й лідером у впровадженні передових технологій, надійним партнером і виробником озброєння світового рівня.

Ми бачимо своє майбутнє як країни, що задає стандарти у сфері оборони, технологій і безпеки.