Як «Зимова єПідтримка», «Нацкешбек» і сертифікати для 18-річних збільшили продажі видавництв і книгарень. Дослідження «Читомо»

За перші шість тижнів дії держпрограми «Зимова єПідтримка» українці витратили близько 94 млн грн на книжки, йдеться в дослідженні медіа «Читомо» з посиланням на слова голови відділу стратегічної роботи й аналітики Українського інституту книги Юрія Марченка. Це 2,5% від загальних витрат за програмою.

Ключові факти

На 7 січня 2025 року кількість чеків на придбання книг за так звану тисячу Зеленського сягнула 135 000. Середній чек – 696 грн, зазначив Марченко.

Витрати на книги із «Зимової єПідтримки» та «Нацкешбеку» разом складають 108 621 369 грн, за даними в.о. голови Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександра Красовицького станом на 18 січня.

та разом складають 108 621 369 грн, за даними в.о. голови Асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Олександра Красовицького станом на 18 січня. У видавництві «Ранок» частка всіх трьох програм у загальних продажах становить 1,2%, розповів гендиректор Віктор Круглов.

Запуск «Зимової єПідтримки» припав на найгарячіший період книжкового ринку, тому оцінити вплив програми складно, зауважила CEO Vivat Юлія Орлова. «Можливо, він стане більш помітним під час другої хвилі виплат», – додала вона.

Інтерес до книжок на сайті видавництва «Богдан» зріс на 20–30% на старті програми, а на сайті мережі «Дім Книги» – у 3–4 рази. Продажі видавництва «Видавництво» через книгарні – учасниці програм зросли на 20–50% залежно від крамниці. А продажі видавництва «Сафран» через дистрибʼюторів у грудні 2024 року зросли удвічі проти грудня 2023-го.

«Певний сплеск був помітний на початку грудня, коли тільки стартувала програма, він тривав до Нового року», – розповіла засновниця видавництва ArtBooks Ганна Похлєбаєва. У книгарнях Readeat зафіксували зростання продажів на 11% після запуску програми «єКнига» та на 93% після запуску «Зимової єПідтримки». А в «Книгарні Є» залученість читаючої аудиторії збільшилася у 1,5–2 рази.

та на 93% після запуску «Зимової єПідтримки». А в «Книгарні Є» залученість читаючої аудиторії збільшилася у 1,5–2 рази. Інтерес до книжок на сайті Yakaboo зріс на 40% після запуску програм. «Наразі відчутний спад, але він здебільшого обумовлений очікуванням нової хвилі виплат. Для книжкової індустрії ця програма стала хорошою підтримкою», – сказала менеджерка комунікацій Yakaboo Тетяна Гордієнко.

Контекст

Наприкінці 2024 року в Україні діяли одразу три державні програми, які повністю або частково спрямовані на підтримку книговидавництва. У вересні 2024-го розпочалося тестування програми «Національний кешбек», за якою громадяни можуть отримати компенсацію 10% вартості придбаних українських товарів. Перші виплати були в жовтні.

У період із вересня до листопада накопичення українців за програмою зростали в геометричній прогресії. Якщо у вересні громадяни отримали 37,2 млн грн, то вже в листопаді ця сума була втричі більшою – 125 млн грн. А в листопаді накопичення за програмою зросли до 250 млн грн. Наступні виплати за грудень і січень відбудуться в лютому. За підрахунками Мінекономіки, ефект від програми становить 0,001% ВВП.

1 грудня уряд запустив держпрограму «Зимова єПідтримка». До 28 лютого 2025 року громадяни можуть подати заявку на одержання 1000 грн – витратити ці кошти можна до 31 грудня 2025-го.

На відміну від «єПідтримки» 2021-го, коли гроші здебільшого витрачали на купівлю книг, відвідування театрів, музеїв, кінотеатрів чи спортзалів, цього разу «тисячею Зеленського» можна оплатити також комунальні послуги, мобільний звʼязок, ліки чи відправити ці кошти на потреби ЗСУ. За даними міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у перші два тижні дії «Зимової єПідтримки» 63% коштів були спрямовані на оплату комунальних послуг, ще 17% – на мобільний звʼязок.

16 грудня уряд запустив програму «єКнига». За нею люди, яким виповнилося 18 років у 2024 та 2025 роках, можуть одержати сертифікати на 908 грн для купівлі книг.