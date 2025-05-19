У «Дії» зʼявиться ШІ-агент вже цього року

У червні в «Дії» стартує бета-тестування штучного інтелекту, повідомила пресслужба 19 травня. ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП і скоро спілкуватиметься голосом.

Ключові факти

На порталі «Дія» запустять ШІ-агента вже у 2025-му році, сказано в повідомленні. ІВодночас бета-тест розпочнеться уже в червні.

Щоб скористатися ШІ треба буде описати свою ситуацію, і «Дія» підкаже, що робити. Наприклад, на запит «У мене народилася дитина» ШІ-асистент порадить, які послуги потрібні та як їх отримати.

У планах запуск голосового спілкування, автоматичного надсилання довідок і повної цифрової підтримки 24/7.

Контекст

Мінцифри запускає центр компетенцій зі штучного інтелекту та призначило керівника відділу. Ключові цілі ШІ-відділу Мінцифри – розробка національної стратегії штучного інтелекту та зростання українських ШІ-стартапів на 50% щорічно. Посаду CIAO – керівника відділу штучного інтелекту – обійматиме колишній продуктовий директор Metinvest Digital Данило Цьвок.

Технічним директором (CTO) ШІ-відділу призначили ексдиректора з практики генеративного ШІ в найбільшій українській ІТ-компанії SoftServe Дмитра Овчаренка.

Завдання центру штучного інтелекту – розробка національної ШІ-стратегії та програми інвестування у дослідження й розробку ШІ-рішень, впровадження ШІ-рішень у пріоритетних сферах (державне управління, цифрові послуги, освіта, охорона здоровʼя та військові технології). Також серед цілей – досягти зростання українських ШІ-стартапів мінімум на 50% щорічно.

У застосунку «Дія» планувалося запустити ШІ-асистента вже у першому кварталі 2025 року, повідомляв 4 лютого віцепремʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Асистент мав заслуховувати скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.