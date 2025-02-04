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Мінцифри призначило керівників відділу штучного інтелекту. Хто обійме посаду

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

1 хв читання

Мінцифри запускає центр компетенцій зі штучного інтелекту та призначило керівників відділу. Про це повідомляє репортер Forbes Ukraine. Ключові цілі ШІ-відділу Мінцифри – розробка національної стратегії штучного інтелекту та зростання українських ШІ-стартапів на 50% щорічно.

Ключові факти

  • Відділом керуватиме Данило Цьвок на посаді CIAO – керівника ШІ, та Дмитро Овчаренко на посаді технічного директора (CTO).
  • Цьвок раніше працював продуктовим директором Metinvest Digital. Овчаренко був директорорм з практики генеративного ШІ в найбільшій українській ІТ-компанії SoftServe

  • Співбесіду провели з близько 100 кандидатами, топменеджерами технологічних компаній, сказав очільник Мінцифри Михайло Федоров під час пресконференції 4 лютого 2025-го.
  • Завдання центру штучного інтелекту – розробка національної ШІ-стратегії та програми інвестування у дослідження й розробку ШІ-рішень, впровадження ШІ-рішень у пріоритетних сферах (державне управління, цифрові послуги, освіта, охорона здоровʼя та військові технології).
  • Також серед цілей – досягти зростання українських ШІ-стартапів мінімум на 50% щорічно.

Контекст

Україна має прийняти закон про регулювання штучного інтелекту. Так вважають 45% українців, згідно з опитуванням Kantar Ukraine, яке опубліковано у «Білій книзі»регулювання ШІ в Україні. Мінцифри оприлюднило її 26 червня. Документ на 30 сторінок вперше детально описує регуляторну стратегію уряду щодо ШІ. 

Першим за регуляцію ШІ у світі взявся Європейський Союз – у березні Європарламент ухвалив відповідний AI Act. Чи йтиме Україна цим шляхом? На першому етапі – ні, але на другому ухвалить закон – аналог європейському AI Act, ідеться у «Білій книзі». 

Гармонізація українського законодавства з європейським дасть змогу активніше залучати інвестиції на український ринок, зазначається у документі. На кінець 2023-го в Україні було 243 ШІ-компанії, свідчить дослідження AI House та Roosh. У 2023-му українські ШІ-стартапи отримали $10,8 млн інвестицій, що втричі менше, ніж у 2022-му. Кількість ШІ-компаній при цьому зросла на 30%.

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